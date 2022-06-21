Son dakika haber! OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun tanıtımı yapıldı

21.06.2022 13:15
Son dakika haber! OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun tanıtımı yapıldı

Son dakika haberler... Büyüme ve katma değer üretme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapma stratejisi ile kurulan OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (OSTİM GSYF) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Büyüme ve katma değer üretme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapma stratejisi ile kurulan OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (OSTİM GSYF) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, finansmana erişimde ciddi bir sorunlarla karşılaşıldığını söyledi. OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun birçok ülkede kullanılan bir metot olduğuna işaret eden Özdebir, bunun finansman yöntemlerinin en değerlilerinden biri olduğunu vurguladı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da söz konusu projenin sadece OSTİM'e değil, tüm Türkiye'ye hitap ettiğini belirterek, fonun firmalara ve Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

OSTİM Yatırım AŞ Genel Müdürü Abdullah Çörtü de başta OSTİM olmak üzere KOBİ'lerin katma değerini ve iş hacmini artırıcı projeler ürettiklerini bildirdi. Esas amaçlarının finansal güçlerini, karlılıklarını ve iş hacimlerini artırmak olduğunu ifade eden Çörtü, KOBİ'lere destek olmak için bu fonu oluşturmaya karar verdiklerini kaydetti.

Albaraka Portföy AŞ Genel Müdürü Emin Özel de fonun büyüklüğünü, OSTİM'in layık olduğu yerlere ulaştıracaklarını vurguladı.

Toplantıya ayrıca MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB'den yöneticiler ile akademisyenler katıldı.

Fon mayısta kuruldu

Mayısta OSTİM Yatırım AŞ ile Albaraka Portföy Yönetim AŞ'nin yaptığı iş birliği ile kurulan OSTİM GSYF, büyüme ve katma değer üretme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapma stratejisiyle girişim ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Teknoloji yoğun şirketlere odaklanacak fon, OSTİM'in sahip olduğu ekosistemin gücüyle KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak teknoloji şirketlerini desteklerken aynı zamanda yatırım yaptığı girişimler eliyle OSTİM ekosistemindeki KOBİ'lerin yeni çağa uyum sağlama yolunda destekçisi olacak.

Nitelikli tüm yatırımcılara açık olan fon, sağladığı vergi avantajları yanında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine de alternatif bir yatırım aracı görevi görecek.

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Kaynak: AA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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