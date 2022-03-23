Yarından itibaren Western Union'dan Rusya ve Belarus'a para transferi yapılamayacak - Son Dakika
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Yarından itibaren Western Union'dan Rusya ve Belarus'a para transferi yapılamayacak

23.03.2022 16:39
Yarından itibaren Western Union'dan Rusya ve Belarus'a para transferi yapılamayacak

Rusya'ya yönelik yaptırımlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz ay SWIFT sisteminden çıkarılan Rusya, Western Union ödeme sisteminden de çıkarıldı. Yarından itibaren Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Western Union ödeme sistemi basın servisi daha önce Western Union'un Rusya ve Belarus'a 24 Mart'tan itibaren para transferi işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu. Bu karara göre yarından itibaren Rusya ve Belarus'a para transfer işlemi gerçekleştirilemeyecek.

PARA GÖNDERİCİYE İADE EDİLECEK

Western Union ödeme sistemi ile Rusya ve Belarus'a yapılan para transfer işlemlerinin yarından itibaren göndericinin hesabına iade edileceği öğrenildi. Rusya ayrıca geçtiğimiz ay SWIFT ödeme sisteminden de çıkarılmıştı.

YORUMLAR
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Western Union, Ukrayna, Belarus, Rusya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yarından itibaren Western Union'dan Rusya ve Belarus'a para transferi yapılamayacak - Son Dakika


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