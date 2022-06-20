Son dakika haber... YOLO, şirketlere hizmet veren özel transferlerle büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber... YOLO, şirketlere hizmet veren özel transferlerle büyümeye devam ediyor

20.06.2022 11:29
Son dakika haber... YOLO, şirketlere hizmet veren özel transferlerle büyümeye devam ediyor

Son dakika ekonomi haberi... 2016'dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, şirketlere hizmet veren özel transferlerle büyümesini sürdürüyor.

2016'dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, şirketlere hizmet veren özel transferlerle büyümesini sürdürüyor. Türkiye genelinde 2 bine yakın araçla kullanıcılarına hizmet sunan şirket, özellikle e-ticaret sektöründe B2B'de büyüyor ve piyasayı takip ediyor.

Anlık çağrı teknolojisiyle hizmet veren YOLO, kurulduğu günden bu yana gerek aldığı yatırımlarla gerekse uygulamayı geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik attığı adımlarla dikkat çekiyor. Şirket, günümüz şehirlerinin en büyük problemleri arasında yer alan trafik kaosu ve devamında gelen park problemlerine karşı sunduğu çözümleriyle istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Şirketin Türkiye'nin milli ve yerli ulaşım teknolojileri şirketlerinden biri ve Türklerin bir araya gelip uluslararası seviyede bir teknoloji şirketi oluşturabileceğinin çok iyi bir göstergesi olduğunu ifade eden YOLO'nun Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu şunları söyledi: "Türkiye'de faaliyetlerimize 2016 yılında başladık ve kısa sürede şirketlere hizmet veren özel transferlerle önemli bir büyüme kaydettik. Bugün 2 bine yakın araçla hizmet veriyoruz. E-ticaret sektöründe B2B'de ciddi bir büyüme elde ettik. Havalimanı transferlerinde önemli bir paya sahibiz. B2B'de büyümeye devam etmek istiyoruz ve yeni fırsatlara bakıyoruz. Bir yandan da piyasanın nabzını tutuyoruz."

"Önceliğimiz, sağlam ve emin adımlarla büyüyerek kalıcı olmak"

2016-2020 yılları arasında çeşitli yatırımlar alan şirket, sadece kullanıcı dostu değil, aynı zamanda yatırımcı dostu bir şirket olarak varlığını sürdürüyor. YOLO ile başarılı bir girişimcilik örneği gösteren ve iş dünyası tarafından çok sayıda ödüle layık görülen Haydar Çolakoğlu, "Aldığımız yatırımları şirketimize duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüyoruz. Gerek yatırımlarla gerekse sunduğumuz yenilikçi çözümlerle büyümeyi sürdüreceğiz. Önceliğimiz, sağlam ve emin adımlarla büyüyerek kalıcı olmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurduğumuz sağlam temeller üzerinde, ilkelerimizden taviz vermeden daha da büyümeye devam etmek istiyoruz" dedi.

Girişimciler için rol model

Yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli ve yasal bir uygulama olan şirket, KDV ve Kurumlar Vergisi ödemeleriyle kayıt dışı kalan birçok seyahatin kayıt altına alınarak vergilendirilmesini sağlıyor. Sunduğu ulaşım çözümlerinin yanı sıra hukuksal alt yapısıyla da şirket, birçok girişimciye rol model oluyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... YOLO, şirketlere hizmet veren özel transferlerle büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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