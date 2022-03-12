Son dakika haberi | ABD'den Ukrayna savaşı nedeniyle daha fazla Rus elitine yaptırım - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD'den Ukrayna savaşı nedeniyle daha fazla Rus elitine yaptırım

12.03.2022 01:16
Son dakika haberi | ABD'den Ukrayna savaşı nedeniyle daha fazla Rus elitine yaptırım

Son dakika ekonomi haberi... ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 3 yakın aile üyesi, Rus iş insanı Viktor Vekselberg, VTB Bank'ın yönetim kurulu ve 12 Duma üyesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda Rus elitine yaptırım uyguladı.

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 3 yakın aile üyesi, Rus iş insanı Viktor Vekselberg, VTB Bank'ın yönetim kurulu ve 12 Duma üyesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda Rus elitine yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya "vahşi ve yasadışı işgalini" destekleye Kremlin elitlerinin, liderlerinin, oligarklarının ve bunların aile üyelerinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Yaptırım listesine eklenen isimler arasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 3 yakın aile üyesinin yer aldığı belirtilen açıklamada, Peskov'u aile üyelerinin "Peskov'un memur maaşıyla uyuşmayan ve muhtemelen Peskov'un Putin'le olan bağlantılarının haksız kazanılmış serveti üzerine inşa edilmiş lüks yaşam tarzı yaşadığı" aktarıldı.

Açıklamada, Rus iş insanı Viktor Vekselberg ile yaptırım uygulanan VTB Bank'ın 10 kişiden oluşan yönetim kurulunun da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Hazine Bakanlığının açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Vyacheslav Victorovich Volodin dahil olmak üzere Rusya Devlet Duması'nın 12 üyesine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, G7 liderlerinin açıklamasıyla uyumlu olarak Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaçmak için sanal para birimi kullanma girişimlerine karşı korunmak için rehber yayımladı.

Ayrıca Hazine Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam etmesini destekleyen Rusya'dan iki kişi ve 3 kuruluşa da yaptırım uygulandığını duyurdu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin en son 4 Mart'ta olmak üzere yıl başından bu yana 11 balistik füze fırlattığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | ABD'den Ukrayna savaşı nedeniyle daha fazla Rus elitine yaptırım - Son Dakika


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