Son dakika haberi! Altının kilogramı 861 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Altının kilogramı 861 bin liraya yükseldi

01.03.2022 16:43
Son dakika haberi! Altının kilogramı 861 bin liraya yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 861 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 861 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 851 bin 530 lira, en yüksek 862 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artarak 861 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 88 milyon 898 bin 902,01 lira, işlem miktarı ise 1.275,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 106 milyon 625 bin 158,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış839.000,001.907,30
En Düşük851.530,001.902,00
En Yüksek862.200,001.933,00
Kapanış861.000,001.930,00
Ağırlıklı Ortalama854.624,091.919.65
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.088.898.902,01

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.275,53

Toplam İşlem Adedi47

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Altının kilogramı 839 bin liraya geriledi Altının kilogramı 839 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul, Ticaret, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Altının kilogramı 861 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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