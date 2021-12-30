Son dakika haberi: Bakan Nebati: Kim ki 'döviz gidiyor, tedbirinizi alın' diyorsa dava açın (2)

'KATILIM 51 MİLYAR TL'YE ULAŞTI'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vadeli TL mevduatına kur koruması getirildikten sonra katılımın 51 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi. Nebati, vatandaşların dolar mevduatında ne kadar parasının olduğunun sorulması üzerine, "Şu anda 162 milyar dolara düşmüş durumda, 169'dan geldi. Dolayısıyla bir çekiş var. Ne kadar düşerse o kadar iyi. Bizim istediğimiz şey bu zaten. O zaman optimal noktaya gelir. Bir bakmışsınız ki bir yerden sonra gitmemeye başlar. Bizim için önemli olan TL'nin dövize gitmesini engellemekti. Onu engelledik, bu büyük bir başarıyla gidiyor. İkincisi dövizi olanların bozdurup TL mevduat hesabına geçmesiydi o da çok iyi gidiyor. Şimdi devamı, iki gün önce televizyon yayınındaydım farklı bir rakam ifade etmiştim, bugün farklı bir rakam ifade ediyorum. Yarın çok farklı bir rakam olacak. İki gün önce bu rakam 39'du" diye konuştu.

'EKONOMİ GÖZLERDEKİ IŞIKTIR'Bakan Nebati, TRT'de katıldığı canlı yayında gelen bir soru üzerine dediği 'Gözlerime bakın' ifadesiyle ilgili Ahmet Hakan'ın sorusunu şöyle yanıtladı: "Gözler bir aynadır, ruhun aynasıdır. Göz her şeyi anlatır, gözlerden okursunuz, adamın mutlu mu, mutsuz mu olduğunu. Gözlere bakmaktan korkmayın. 3 yaşındaki bir çocukla konuşurken bile eğilip onun gözlerine bakın. Bize ilk anlatılan şey budur. Rakamlarla ilgili bir şey sorulmuştu. Ben rakamı size söyleyeyim de bu rakamları söylemenin ötesinde bir şey var. Siz benim enerjimi görmelisiniz, enerjimi hissetmelisiniz. Ekonomi rakam demek değildir. Şurada rakamlar var. Ben bunu rakamlarla kuru kuruya anlatayım, beni dinler misiniz, sıkılısınız. İkincisi sürekli söylenen bir şeydir, güven. Benden güven duyuyor musun, siyasal iktidardan güven duyabiliyor musun, Bakan'dan güven duyabiliyor musun? Bence güven ekonomide yüzde 51'in üzerindedir. Rakamlardan daha önemlidir. 18 Aralık 'a kadar aynı rakamlarla, aynı makro ekonomik göstergelerle yürüyoruz dolar 18 lira. Cumhurbaşkanı konuşuyor, tedbirler paketini sunuyor, sabah dolar 11 lira. İtimadı göstereceksiniz, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Hiçbir şey söylemesine gerek yok. Bir esnafın dükkanına gireyim, gözlerinin içine bakayım, ben gözlerinden AK Parti 'ye oy verip vermediğini ya da muhalif olduğunu görürüm. Bak şimdi sizin gözlerinizden şunu görüyorum; reytingler iyi geliyor galiba."'MALİYE SAHAYA İNERSE FENA İNER'Kamu otoritesi hissedilemediği anda ülkenin çökeceğini belirten Nebati, "Eğer yanlışlık yapan varsa ki var bunların tespitinde zaten Ticaret Bakanlığı çalışıyor. Diğer alanlarda, Tarım Bakanlığı, belediyeler, valilikler, birtakım tespitlerde bulundu. Fahişi yapanlar şu anda tespit edilmiş durumda. Fahiş işlemlerde bulunan insanlar zannediyor ki Ticaret Bakanlığı'nın kestiği ufak bir cezayla kurtulacak. Bundan sonra Maliye tarafı işin içine gider. Bize ihbar geliyor. Vergi incelemesinden tutun da diğer her enstrümanın kullanılacağı bir alan oluşturulmuş demektir. Türkiye 'de ekonomik anlamada en korkulacak alan da Maliye olması lazım. Bunlar artık sahada. 'Bizi zorlamayın' dedim. Maliye sahaya inerse fena iner" diye konuştu.

2022 yılının istikrarlı bir yıl olacağını söyleyen Bakan Nebati, aylık olarak enflasyonda kademeli düşüşlerin olacağını, 2023'e girerken enflasyon gibi bir olgunun olmayacağını, bu anlamda olumlu bir kısır döngüye girildiğini aktardı.