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Son dakika haberi | Bebe-çocuk giyiminde Türkiye'ye ilgi artıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Bebe-çocuk giyiminde Türkiye'ye ilgi artıyor

15.01.2022 11:32
Son dakika haberi | Bebe-çocuk giyiminde Türkiye'ye ilgi artıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik gerçekleştirilen ve 70 ülkeden yabancı alıcıların ziyaret ettiği "Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı"nda (Junioshow) Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçilerdeki artış, sektör temsilcilerini...

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik gerçekleştirilen ve 70 ülkeden yabancı alıcıların ziyaret ettiği "Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı"nda (Junioshow) Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçilerdeki artış, sektör temsilcilerini memnun etti.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen fuara, 200'e yakın Türk firmasının 10 bini aşkın modeli sergileniyor.

Fuarda, 0-12 yaş arası bebe-çocuk konfeksiyonlarının ilkbahar-yaz kreasyonları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"Fuara özel Güney Afrika açılımımız ve Güney Amerika açılımımız var"

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine, iki yıl aradan sonra fuara kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu ortamı ve atmosferi hem katılımcı firmaların hem de yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerin özlediğini dile getiren Yıldız, yurt dışından gelen alıcıların fuara yoğun bir ilgisinin olduğunu belirtti.

Katılımcı firmalarının yoğun ilgi gösterdiği fuardaki tüm stantların dolu olduğunu aktaran Yıldız, "Fuarın başlangıcından beri güzel bir ilgi var. Ticaret Bakanlığı destekleriyle ve BTSO'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen alım heyetleriyle 35'in üzerinde ülkeden iş insanını getirdik. 20-25 civarında ülkeden de kendi imkanlarıyla gelen müşterilerimiz var. 60'ın üzerinde ülkeden yabancı iş insanı fuara geldi." dedi.

Fuarın yapılamadığı iki yılda bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunu fark ettiklerini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Fuarın sektörümüze ciddi bir katkısı var. Fuarla yeni sezonun startını veriyoruz ve sezona iyi bir başlangıç yapıyoruz. Yabancı müşterilerimiz böyle bir alanda 160-170 firmanın yeni kreasyonlarını canlı bir şekilde görüyorlar. Fuarın böyle bir avantajı da var. Buradaki görüşmelerin önemli bir kısmı ticarete dönüşüyor. Sezon bağlantıları yapılıyor. İhracatta öne çıktığımız günlerde bu fuarın da sektörün ihracatına önemli bir katkısının olacağına inanıyorum, bu zaten gelen siparişlerden de görülüyor."

Yıldız, fuara Kafkas bölgesi ülkelerinden özellikle Rusya ve Ukrayna'dan çok fazla yabancı alıcının geldiğini belirterek, "Yabancı ziyaretçi portföyü biraz daha çeşitlendi. Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Avrupa'dan firmalar görüyoruz." dedi.

Balkanlar'ın artık önemli pazarlarından olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Balkanlar'daki her ülkeden fuarda müşterimiz, misafirimiz var. Avrupa'dan müşterilerimiz var. Bu fuara özel Güney Afrika ve Güney Amerika açılımımız var. Güney Amerika'dan Venezuela'dan, Guatemala'dan fuarımızda ziyaretçilerimiz var. İhracat yaptığımız ülkeleri çeşitlendiriyoruz. İstiyoruz ki dünyanın her yerine Bursa'da üretilen bebe-çocuk konfeksiyonu ürünleri ulaşsın. Güney Afrika açılımımız ve Güney Amerika aynı zamanda yeni pazarlar. Bu fuarlar ve Vişne Ticaret Bölgesi'ndeki hareket devam ettikçe yeni pazarlara devam edeceğiz."

"Afrika ilerleyen dönemde en ciddi pazarlardan biri olacak"

BTSO Başkan Yardımcısı ve bebe-çocuk firması sahibi İsmail Kuş da fuarın beklentilerinin üzerinde çok verimli geçtiğini, umduklarından daha iyi bir fuar dönemi yaşadıklarını söyledi.

Buradaki ziyaretlerin siparişlere yansıdığına işaret eden Kuş, fuarda değişik bölgelerden alıcıların olduğunu ve bu çeşitliliğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"BTSO olarak UR-GE projeleri kapsamında 35 ülkeden 300 civarında yabancı alıcı getirdik. Kendiliğinden gelenlerle beraber 70 civarında ülkeden yabancı alıcı var. Dünyanın her yerinden yabancı alıcı var. Özellikle bizim ana pazarımız Rusya, Orta Asya, Arap bölgeleridir. Afrika hatta Güney Amerika'dan çok ziyaretçinin olduğu bir fuar dönemi yaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Üreticilerin dünyanın değişik yerlerinden gelen ziyaretçilere ürünlerini tanıtması bizim için gurur verici bir olay. Verilen siparişlerin de ihracata ciddi anlamda yansımalarının olacağına inanıyoruz."

Güney Afrika ve Güney Amerika bölgesinin yeni pazarlar olarak sayılabileceğin ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Bizim ana pazarımız olan Rusya, Orta Asya, Arap bölgelerinden sonra Afrika bundan sonraki dönemde bizim için en ciddi pazarlardan biri olacak diye düşünüyorum. Tabii bunun yanına Güney Amerika'yı da koyabiliriz. Şu anda fuarda alışık olmadığımız derecede Güney Amerikalı alıcıların olması ve bu ziyaretlerin siparişe dönmesi bizi çok memnun ediyor. Bu fuarın en verimli fuarlardan biri olacağını düşünüyorum. Çünkü ülke çeşitliliği çok fazla. Zaten oturmuş bir kapasitemiz vardı. Bunun üzerine ekstra yenilerinin oluşması da ciddi anlamda bu işi daha yukarılara taşıyacak diye tahmin ediyorum."

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Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, Afrika, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Bebe-çocuk giyiminde Türkiye'ye ilgi artıyor - Son Dakika Ekonomi


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