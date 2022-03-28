Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, TÜBA üyeleri ile uluslararası ilişkiler uzmanı bilim insanlarının katılımıyla " Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı" düzenlendi.

Bazı bilim insanlarının da çevrim içi olarak katıldığı etkinlik, TÜBA Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, çalıştayın açılışında, savaşların bitişinin başlaması kadar kolay olmadığına işaret ederek, sürecin tahlilini yapmanın da bilim insanlarına düştüğünü söyledi.

Sürecin uzlaşıyla sonlanması temennisinde bulunan Şeker, "Değerli bilim insanlarımızın katılımıyla sağlıklı zeminde farklı görüşler eşliğinde sürecin bir analizinin yapılması, bölgenin güç dengeleri açısından ortaya çıkan tablonun geçmiş kodları, 'geliyorum' diyen işgal sürecinin önlenebilirliği ve önlenememesinin nedenleri gibi birçok başlığı içerecek tartışmalar yapılacak." diye konuştu.

Şeker, diğer ulusal akademilerin süreçte bir birlik görüntüsü verdiğini, TÜBA olarak kendilerinin de objektif ve yansız bir şekilde barışın ve uzlaşının bir an önce gelmesi için ateşkes ve sonrasındaki anlaşmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden bildirimler yaptıklarını, çatı kuruluşların ortaya koyduğu diğer bildirimleri desteklediklerine dikkati çekerek, bilim insanlarına konuya verecekleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Savaş öncesi gelişmeler tartışıldı

Açılış konuşmalarının ardından TÜBA Üyesi ve Asya Akademiler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, savaş öncesi gelişmelerin ele alındığı oturumu başlattı.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Şener Aktürk, Ukrayna'da 2014'teki protestolar ve hükümet değişiminin jeopolitik bir değişime yol açtığına işaret ederek, bunun ülkede iç siyasete yansımalarının olduğunu ve siyaseti şekillendirdiğini anlattı.

"Rusya Batı'nın bu denli müdahil olacağını öngöremedi"

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün da Kırım'da 1783'ten itibaren Kırım Tatar nüfusunun göç etmeye zorlandığını ve yerlerine Rusların yerleştirildiğini belirtti.

Moskova'nın Rusya, Ukrayna ve Belarus'un tek bir halk olduğu yönünde propaganda izlediğine işaret eden Aydıngün, bunun Ukrayna savaşıyla da çöktüğünü aktardı.

Aydıngün, Batı ülkelerinin 2014'te Kırım'ın işgali ve ilhakına "cılız" tepkiler verdiğini belirterek, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı savaşta Batı'nın bu denli müdahil olacağını öngöremediğini anlattı.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Öniş de 2008'den sonra Çin ve Rusya gibi örnekler üzerinden otoriter devlet kapitalizminin yükselişe geçtiğini savunarak, Rusya'nın Çin kadar başarılı olamadığı görüşünü dile getirdi.

Çalıştay, "Savaşın Boyutu" ve "Olası Gelecek Etkileri" oturumlarıyla devam edecek.