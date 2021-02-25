Son dakika haberi | BIST100 yüzde 0.35 yükseldi, dolar 7.21 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,460 ve 1,514 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.35 artışla 1,488.21 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.36 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.43 artıdaydı.

Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla Çarşamba günü 7.20 lirayı aşan dolar, Perşembe günü de bu düzeylerde işlem gördü.