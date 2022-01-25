Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 artışla 1.923,70 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,41 puan değer kazanarak 1.923,70 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülemeye devam ettiğini belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, günün geri kalanında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu" ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 1.940 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.