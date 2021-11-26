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Son dakika haberi! Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bu hafta yatırım araçları performansı

26.11.2021 18:51
Son dakika haberi! Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,25, altının gram satış fiyatı yüzde 8,45, dolar/TL yüzde 11,87, avro/TL yüzde 11,77 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,25, altının gram satış fiyatı yüzde 8,45, dolar/TL yüzde 11,87, avro/TL yüzde 11,77 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.741,17, en yüksek 1.834,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,25 artarak 1.776,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,45 kazanımla 721,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,38 artışla 4.772,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.076,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.166,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 11,87 değer kazanarak 12,4450 liraya, avro da yüzde 11,77 artarak 14,0650 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,99 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika Ekonomi


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