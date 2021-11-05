Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." - ANKARA

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle... - Son Dakika Ekonomi

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