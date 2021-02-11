Son dakika haberi: Dolar 7.05 lira, euro 8.57 lira, sterlin 9.79 lirada

Olumlu açıklanan bilançolar, aşılamanın ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde hızlanabileceği, politika yapıcıların açıklayacağı canlandırma önlemlerine ilişkin iyimserliğin, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.05 - 7.06 lira aralığında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,536 ve 1,556 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.20 artışla 1,547.11 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 0.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.45 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0487 lira ve en yüksek 7.0633 lirayı gördükten sonra, 7.05 – 7.06 lira aralığında,euro en düşük 8.5499 lira ve en yüksek 8.5784 lirayı gördükten sonra, 8.57 – 8.58 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7564 lira ve en yüksek 9.7950 lirayı gördükten sonra 9.79 – 9.80 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21135 - 1.21297 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21280 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Açılışın ardından etkili olan alımlarla 1,556 seviyesini test eden BIST-100 Endeksi bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını büyük oranda geri vererek günü 1,547 puandan kapattı. "Gün içinde dalgalı bir seyrin kaydedildiği endekste son dönemde 1,550 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığı ve teknik satışların yaşandığı görülüyor. "İndikatörlerdeki zayıflamanın devam ettiği endekste 1,550 seviyesi üzerinde tutunma sağlanamadığı sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşılması gerektiği görüşümüzü koruyoruz. 1,550 seviyesi üzerinde 1,560 ara direnç olmak üzere zirvenin bulunduğu 1,582 seviyesi önem kazanacaktır. "Geri çekilmelerde ise 1,525 – 1,519 aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak takip ediliyor. Bu bölge altında satışlar hız kazanabilir."