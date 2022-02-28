Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

28.02.2022 12:56
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberler... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduğunu bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini değerlendirdi.

Ekonominin 2021 yılının son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 büyüdüğüne ve böylece 2021 yılı genelinde yüzde 11'lik büyüme oranına ulaştığına dikkati çeken Nebati, "Bu performansla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk." ifadesini kullandı.

Nebati, geçen yıl iç ve dış talebin büyümeye katkısının dengeli bir görünüm sergilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık. Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız."

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Togo Cumhuriyeti, Maliye Bakanı, Türkiye, G-20, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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