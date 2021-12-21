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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanlığı kur oynaklığına karşı ürün devreye aldı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat - Son Dakika

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanlığı kur oynaklığına karşı ürün devreye aldı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat

21.12.2021 14:33
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanlığı kur oynaklığına karşı ürün devreye aldı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat

Son dakika ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, birikimlerini Türk lirası endeksli mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomiye destek paketi çerçevesinde "Kur Korumalı TL Vadeli...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, birikimlerini Türk lirası endeksli mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomiye destek paketi çerçevesinde "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününün devreye alındığını açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından, dövize endeksli Türk lirası mevduatları il ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarının açıklanacağını bildirdiği bir paylaşım yapmıştı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Birikimlerini Türk lirası endeksli mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünün devreye alındığı kaydedilen açıklamada, ürünün gerçek kişilerde Türk lirası vadeli hesaplar üzerinden işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihindeki kur değişim oranının kıyaslanmasının ardından yüksek olan oran üzerinden hesaplar nemalandırılarak, söz konusu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağı aktarıldı.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her gün saat 11.00'de dolar alış kuru yayınlanacağı bilgisi verilen açıklamada, vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek farkın müşteri hesabında Türk lirası olarak yansıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, hesapların 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılacağı aktarılarak minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacağı kaydedildi. Ayrıca sisteme isteyen her bankanın katılabileceği de ifade edildi.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesabın vadesiz hesaba dönüşeceği, faiz hakkının ortadan kalkacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesinin güncelleneceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününü Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı. - ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanlığı kur oynaklığına karşı ürün devreye aldı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat - Son Dakika Ekonomi


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