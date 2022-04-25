Son dakika haberi | İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek

25.04.2022 15:43
Son dakika haberi | İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek

Son dakika ekonomi haberine göre İş Bankası Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminde (KAD-SİS) altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.

İş Bankası Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminde (KAD-SİS) altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.

İş Bankası, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde devreye alınan ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) tarafından oluşturulan Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminde (KAD-SİS) altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.

Banka müşterileri, KAD-SİS entegrasyonunun ardından sisteme dahil edilen İAR anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla da Türkiye'nin her yerinden, her gün altınlarını banka hesabına aktarabilecek. Müşteriler böylelikle altınlarının değerlemesini güvenli bir şekilde yaptırabilecek ve İş Bankası hesabında masraf ödemeden altınlarını kaydileştirebilecek.

Banka, 2012 yılından bu yana şubelerinde devam eden 'Altın Buluşmaları' uygulamasını da sürdürecek.

Müşteriler hem gelir elde edecek hem de çalınma, kaybolma gibi risklerden korunacak

Bankanın Altın Tasarruf Sistemi'ne dahil olan müşterileri, hem Bankaya yatırdıkları altından gelir elde edecek hem de çalınma, kaybolma gibi risklerden korunacak. Banka müşterileri, ayrıca hesabındaki altınlarını başka yatırım aracına çevirme, altın hesabını teminat göstererek kredi kullanma gibi imkanlara da sahip olacak. Bankadaki altın hesapları, ilgili yönetmelik gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında bulunuyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu 'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek

İş Bankası, Kuyumcu, Altın, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:40 Uçurtma uçuran 8 yaşındaki çocuğa 6 köpek birden saldırdı!
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
14:15 Rusya tahliyeye izin verdi! Mariupol'de sıkışan siviller için insani koridor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:57:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement