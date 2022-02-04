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Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

04.02.2022 15:14
Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalyoncu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kalyoncu'nun ailesi ve yakınlarıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bürokratlar, milletvekilleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kalyoncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

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Cemal Kalyoncu, Cenaze, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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