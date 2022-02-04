Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kalyoncu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Kalyoncu'nun ailesi ve yakınlarıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bürokratlar, milletvekilleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
Kalyoncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika Ekonomi