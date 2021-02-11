Son dakika haberi | İstanbul'un sayfiye alanı Tuzla yatırımcıların markajında

TÜİK'in açıkladığı 2020 Aralık konut satış istatistiklerine göre, İstanbul yabancı yatırımcı satışlarında aldığı yüzde 47 pay ile açık ara önde gidiyor. İstanbul'un sayfiye alanları arasında bir klasik olarak yer bulan Tuzla, gelişen ulaşım ağı, yaşamın tüm unsurlarını içerisinde barındıran prestijli yatırım alanlarıyla yatırımcı taleplerini yukarıya taşıyor.

Türkiye'de gayrimenkule olan yabancı yatırımcı ilgisi her geçen yıl katlanarak artıyor. 2020 yılında başlatılan dijital açılım dönemi ile sunulan online tapu hizmeti ve yabancıya tanınan vatandaşlık hakkı uygulaması, yabancı yatırımcılar için cazibe yarattı. TÜİK'in açıkladığı 2020 Aralık satış rakamlarına göre; özellikle 2020'nin 2'nci yarısında normalleşme adımlarıyla birlikte yabancılara konut satışı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 25 bin 531'den 26 bin 550'ye yükseldi. Yılın tamamında satışlar 40 binin üzerine çıkarak tarihin 2'nci en yüksek satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Yabancıların konut satın alırken en çok tercih ettikleri il yine İstanbul olurken, İstanbul 19 bin 175 konut ile 2020'de yabancıya satılan konutlardan yüzde 47'lik bir pay aldı. Tuzla ise gözde ilçelerin başında geldi.

"ŞEHRİN MERKEZİNE YAKIN İZOLE YAŞAM TRENDI ROTASI TUZLA'YA ÇEVİRDİ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Townia Evleri Satış ve Pazarlama Koordinatörü Mehmet Kaya, "Konut sektörü 2020'de pandemiye rağmen iç piyasada rekor satışlara, yabancıya satışta giderek yükselen ve istikrarlı ilerleyen talep artışına sahne oldu. Bu dönemde oluşan şehrin merkezine yakın izole yaşam trendi ise İstanbul'un yeni gelişim alanlarında hareketliliği beraberinde getirdi. Yeni yapılan ulaştırma projeleriyle şehrin merkezine giderek daha da yakınlaşan Tuzla, İstanbul'un sayfiye alanı olarak sunduğu huzur veren atmosferiyle talepte ön sıralarda yer buldu. Konforlu ve prestijli konut projeleri, geniş ulaşım ağı ile yatırımcıların dikkatini çeken Tuzla, 2020'de Anadolu yakasında en çok konut satışının gerçekleştiği ilçeler arasında yer aldı. Hızlı gelişim potansiyeli ile yatırımcılara sunduğu katma değeri giderek artıran ilçe, hem yatırım hem de oturum amaçlı konut satın almak isteyenleri tek adreste buluşturuyor" dedi.

"PRESTİJLİ YAŞAM KONFORU BİRİNCİ ÖNCELİK"

2020 yılında Tuzla'nın en çok değerlenen bölgesi Aydınlı'da hayata geçirdikleri Townia Evleri projesine yönelik talepte hissedilir bir artış yaşandığını da belirten Mehmet Kaya, "Kendi öz kaynaklarımızı kullanarak yatırımcılarımızla buluşturduğumuz projemiz, üst düzey donanımı, ilçenin merkezinde yer alan konumu ve sağladığı katma değer ile yatırımcılar tarafından ciddi bir taleple karşı karşıya. Sektördeki yaklaşık 50 yıllık köklü tecrübemiz ile yatırımcıları prestijli yaşamla tanıştırmak için yola çıktığımız proje ile Tuzla'nın en iyi değerleme potansiyeline sahip bölgesinde konfor ve huzur veren dokusu, havalimanı ve deniz manzaralı daireleri, modern mimari tasarımı, geniş yeşil alanları ile izole yaşam beklentisine cevap veriyoruz. Anahtar teslim projemizde geniş yürüyüş alanları, alışveriş olanakları, her daireye özel otopark hizmeti, 365 gün kullanıma açık oyun parkı, fitness alanları ile yatırımcıların yaşam ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Amacımız, artık konut seçiminde birinci öncelik haline gelen konforu daha ulaşılabilir kılmak" değerlendirmesinde bulundu.