Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: 'Alo Tutanak' - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: 'Alo Tutanak'

20.03.2022 11:33
Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: 'Alo Tutanak'

Son dakika habere göre Uzun yıllar sigorta sektöründe çalışan Hasar Yorum Uzmanı Zeynep Berrak Çüles, 5 yıldır üzerinde çalıştığı kaza anında sürücülerin mağduriyetini azaltmayı hedeflediği 'Alo Tutanak' isimli uygulamayı hayata geçirdi.

Uzun yıllar sigorta sektöründe çalışan Hasar Yorum Uzmanı Zeynep Berrak Çüles, 5 yıldır üzerinde çalıştığı kaza anında sürücülerin mağduriyetini azaltmayı hedeflediği 'Alo Tutanak' isimli uygulamayı hayata geçirdi. Uygulamayı telefonuna indiren araç sürücülerine görüntülü ve telefonla konuşma hizmet verdiklerini söyleyen Çüles, kağıda, kaleme gerek olmadan kişilerin yerine tutanak tutarak, e-posta yoluyla hem kendilerine hem de sigorta şirketine 15 dakika içerisinde gönderdiklerini anlattı.

Sigorta Düşünce Merkezi, İstanbul'da bir otelde Birinci Düşünce Pazarları Toplantısı'nı yaptı. Moderetarlüğünü üstlenen eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç'in yönettiği kongrede birbirinden faklı ve inovatif projeler tanıtıldı.

Sigorta sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı toplantıda Hasar Yorum Uzmanı Zeynep Berrak Çüles, 5 yıldır üzerinde çalıştığı yeni geliştirilen 'Alo Tutanak' isimli uygulamayı sektör temsilcilerine tanıttı. Projesi sektör yöneticilerinden tam not alan 25 yıllık sigortacı Çüles, kusur düzeltme uygulaması için heyecanını dile getirerek sektör için önemli bir yenilik olduğunun altını çizdi.

Sektördeki tüm eksiklikleri görerek ve inceleyerek projeyi hazırladığını aktaran Çüles, bu uygulamanın özellikle kamu yararına ve ücretsiz olduğuna dikkat çekerek, kadın bir yatırımcı olarak milli ve yerli bu projeyi vatandaşların kullanımına sunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİLECEK

Trafik kazalarında sürücüler için en zahmetli işlemlerden biri de kaza tespit tutanağını doldurmak. Çüles'in geliştirdiği 'Alo Tutanak' ile kağıda, kaleme gerek kalmadan, delilleri kaybetmeden ve zamandan tasarruf ederek tutanak tutmak çok kolay olacak. 7 ile 20 dakika içinde tutanağın hazırlandığı uygulamayı kullanmak için telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Kaza anında, uygulamadaki 'kaza yaptım' özelliğini kullanarak çağrı merkezindeki kusur uzmanı kişilere bağlanıp tutanak tutturabiliyorsunuz. Şu anda gece saat 02.00'ye kadar kullanılabilen uygulama, 1 Haziran'dan itibaren 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Uygulamadaki uzmanlar, sizden konum bilgisi, kaza anının fotoğraflarını isteyip her iki sürücüden de olayı dinliyor. Ehliyet ve ruhsat resimleri de sisteme girildikten sonra senaryo çizimi yapılıyor.  15 dakikada hazırlanan kaza tutanağı e-posta yoluyla hem sürücülere hem de sigorta şirketine gönderiliyor. Böylece sigorta şirketleri tarafından işlemler yapılmaya başlanıyor.

KUSUR UZMANLARI TUTUNAKLARI HAZIRLAYACAK

Kaza anında kişilerin o anki panikle ne yaptığını bilmediğini söyleyen Çüles, "Kara Yolları Trafik Kanunu'nu da tam bilmiyorlar. Kusur yönünden mağdur olmamak için bu kanunu bilmek gerekiyor. Biz uygulamayı kullanan ve kaza yapan sürücülere canlı call center (çağrı merkezi) hizmetimizle destek veriyoruz. Çağrı merkezimizde çalışan arkadaşlarımız eğitimli, kusurlar üzerine son derece bilinçli. 289 kişiyiz, hedefimiz binin üzerine çıkmak. Türkiye genelinde tutanak tutma hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Kişi o esnada delilleri kaybedebiliyor sonradan hak aramaya çalıştıklarında her yeri suçluyorlar. Aslında kaza anında topladıkları deliller çok önemli" diye konuştu.

SÜREÇ KAYBI OLMAYACAK, KUSUR HEMEN BELİRLENECEK

Böylece hem sigorta şirketinin rahat edeceğini aktaran Çüles, "Deliller elinde olacak, sürücüler de mağdur olmayacak. Süreç kayıpları olmayacak bide kusur için beklemeleri gerekmeyecek. Sürücüler, uygulamadan bize kaza yaptıklarını bildirdikleri an arayıp konum istiyoruz kusuru hemen tespit edip tutanak tutuyoruz. Bu da herkesi rahatlatacaktır. Uygulamayı yeni başlattık, program telefonunuzdaki geçmişi asla görmüyor. Kaza anında yaşananları hafızaya alıyoruz. Delilleri topluyoruz, kişilerden her iki tarafından hasarını çekip uygulamaya yüklemelerini rica ediyoruz. Ayrıca video çekip atmasını da istiyoruz. Uygulamayı kullanan kişi belki de suçlu ama size açılacak davada delilleriniz tam olduğu için yine ödeme yaparsınız ama hak ettiğiniz kadar ödersiniz. Fazladan bir ödeme yapmayacaksınız" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: 'Alo Tutanak'
Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: 'Alo Tutanak'
Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: 'Alo Tutanak'
Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: 'Alo Tutanak'
YORUMLAR
500
Yarın düğünü vardı! Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybetti Yarın düğünü vardı! Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Sultangazi'de buz tutan yolda art arda üç kaza oldu Son dakika haberleri... Sultangazi'de buz tutan yolda art arda üç kaza oldu

Ahmet Genç, Tragger, Sigorta, Kaza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: 'Alo Tutanak' - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
10:11 Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza sonrası kahreden haber: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 aylık bebek ise yoğun bakımda
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 11:39:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüye telefonla tutanak desteği: 'Alo Tutanak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement