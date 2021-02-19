Son dakika haberi: Mazars, cirosunu yüzde 7,8 artırdı

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi Mazars, 2019-2020 küresel cirosunu yüzde 7,8 artışla 1,9 milyar Euro'ya yükselttiğini duyurdu.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi Mazars, yaptığı açıklamada 2019-2020 mali yılında (1 Eylül 2019-31 Ağustos 2020) önceki mali yıla göre yüzde 7,8 artışla 1,9 milyar Euro gelir elde ettiğini açıkladı. Cirodaki artışın, yüzde 5,9 güçlü organik büyüme ve bunu tamamlayan yüzde 1,8 pozitif dış büyümeye dayandığı bildirildi. Mazars Group CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hervé Hélias, şirketin finansal performansını "Bireyler, şirketler ve toplum açısından 2020 yılı eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Küresel salgının ortasında çalışanlarını korumaya ve müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmaya odaklanan Mazars, büyük ölçüde organik olmak üzere yüzde 7,8 büyüme kaydederek olağanüstü bir direnç sergiledi. Çalışanlarımızın müşterilere hizmet verme ve görevlerini yerine getirme konusundaki gayreti sayesinde, 2020'de fırtınayı atlatmanın da ötesine geçtik" sözleriyle değerlendirdi.

GELECEK 4 YILA DÖNÜK STRATEJİK PLAN

Hervé Hélias, şirketin yatırım yapmaya ve geleceğini planlamaya devam ettiğini belirterek, "Şirketin bin 100'den fazla ortağı, kısa süre önce, Mazars'ın birleşik ortaklık modelinin eşsiz olduğunu ortaya koyan 'One24' adlı yeni stratejik planı oylayıp kabul etti. Önümüzdeki dört yıllık yol haritasını şekillendiren bu plan, Mazars'ın güçlü yönleri ve özgül nitelikleri üzerinde yükseliyor. Yeni plan, yetenek ve müşteri deneyimini durmaksızın iyileştirip, hizmetleri ve çalışma biçimlerini yenileyerek, şirketin dönüşümünü sürdürmeyi ve grubun uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık alanındaki lider konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki dört yıllık dönemde şirket, müşteri odaklılık, kalite ve risk yönetimi, uluslararası büyüme, faaliyet entegrasyonu, yetenek gelişimi, ayrıca adil ve müreffeh bir dünyanın inşasına katkı alanındaki önceliklerine odaklanmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

COŞKUN: ENTEGRE RAPORLAR MARKALARIN İHTİYACI OLACAK

Türkiye'de denetim ve danışmanlık sektörünün ilk entegre raporunu yayınlayan Mazars Denge'nin CEO'su ve Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun 2021'i değerlendirirken iş dünyasına ve değişime dair yorumlarını paylaştı.

Coşkun, "Tüm dünyayı etkisi altına alan değişikliklerin yaşandığı sıra dışı bir dönemdeyiz. Dünya Kovid'le SOS sinyali göndererek bizi konfor alanlarımızın dışına çıkmaya zorluyor. 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda Kovid'den çıkarmamız gereken dersleri çıkarmış olacağımızı ve yeni bir iş yapış modelini hayata geçirebileceğimizi umuyorum. İş dünyası olarak bu yeni iş yapış şekli bulup yaptıklarımızın ve söylediklerimizin birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak zorundayız. Bize göre bunu sağlamanın yolu geçmişle geleceği birleştiren, finansal ve finansal olmayan sonuçları bir arada dikkate alan entegre düşünceyi benimsemekten geçiyor. Yaptıklarımızı tüm paydaşlarımıza şeffaf bir şekilde sunmamızı sağlayan entegre raporlar önümüzdeki on yılı ciddiye alan tüm markaların en önemli ihtiyacı olacak. Bir değişime ihtiyacımız var ve bu değişim bizden başlıyor" dedi.