Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları geriledi

ABD Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketini onaylayarak Senato'ya göndermesinin ardından yükselen petrol fiyatları, en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Şubat ayı Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi verisinin düşmesinin de etkisiyle hafif geriledi.

Emtia piyasalarında 1,716 dolar ile Haziran ayından bu en düşük düzeyi görmesinin ardından, küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs yardım paketini onaylamasıyla, hafif toparlanarak 1,750 doların üzerine dönen altın fiyatları da 1,740 dolar düzeyine döndü.