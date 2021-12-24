Üye Girişi
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabük'te köprü açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabük'te köprü açılışına katıldı Açıklaması

24.12.2021 11:53
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabük'te köprü açılışına katıldı Açıklaması

Son dakika ekonomi haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milleti dolarla avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine milletin verdiğini belirterek, "Hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milleti dolarla avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine milletin verdiğini belirterek, "Hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor." dedi.

Karabük'te Filyos-5 Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan Karaismailoğlu, eşsiz doğal güzellikleriyle doğa turizmi açısından önemli cazibe merkezi kentin, cumhuriyetin ilk yıllarında demir ve çelik alanında yapılan sanayi atılımıyla da ülkenin kalkınmasında öncü rol oynadığını söyledi.

Karaismailoğlu, son yıllarda yöredeki madencilik, enerji ve sanayi faaliyetlerinin gelişerek büyük önem kazandığını dile getirerek, "Ülkemizin doğu-batı yönünde önemli ulaşım aksı olan Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yer alan Batı Karadeniz'in en büyük liman kenti Zonguldak'a yakınlığı da Karabük'ün önemini artırmaktadır. Bu noktada Karabük'ün ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin öneminin farkındayız." diye konuştu.

Özelikle Karabük'ü çevre illere ve Filyos Limanı'na bağlayan yol standardının yükseltilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Devrek-Zonguldak ayrımı-Karabük yolunun 24'üncü kilometresinde Filyos Çayı geçişini sağlayan mevcut Filyos-5 Köprüsü'nü yıkarak yeniden inşa ettik. Bitümlü sıcak karışım kaplama standardındaki projemiz 587 metrelik bağlantı yoluyla birlikte 773 metre uzunluğundadır. 186 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde ve 6 açıklıktan oluşan Filyos-5 Köprüsü'nü ön çekim basit kiriş tipinde inşa ettik. Yeni inşa edilen köprüyle hem mevcut köprü güzergahını değiştirdik hem de yolun geometrik standardını yükselttik."

Bakan Karaismailoğlu, köprünün inşasıyla en önemli amaçlarından biri olan Karabük ile Zonguldak arasındaki yol güvenliği ve sürüş konforunun en üst seviyeye çıkarılmasını sağladıklarını anlatarak, Filyos Çayı'nda gerçekleşebilecek olası taşkındaki olumsuzlukların da önüne geçildiğini kaydetti.

Filyos Çayı'nın geçtiği tarlalara, bağlara hayat katması gibi her yeni yolun da geçtiği yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanat hayatına can kattığının altını çizen Karaismailoğlu, "Filyos 5 Köprüsü, Karabük ve Zonguldak'ın sahip olduğu üretim kaynaklarının etkin biçimde ülke pazarlarına ve dış pazarlara daha hızlı ve güvenli ulaşmasını sağlayacaktır. Bölgedeki tüm yerleşkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine büyük katkı sunacaktır." şeklinde konuştu.

"Daha nice büyük ulaştırma projelerini hayata geçireceğiz"

Kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana Karabük'ün ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım yaptık. 1993 ile 2002 yılları arasında sadece kara yollarına 179 milyon lira harcama yapılmışken bu tutarı yüzde 1187 artışla 2 milyar 303 milyon liranın üzerine çıkardık. 2003 yılına kadar sadece 7 kilometre bölünmüş yolu vardı, 116 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yolu hiç yoktu, 168 kilometre BSK kaplama yaptık. 75 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 1400 metre uzunluğunda 5 tek tüp tünel açtık. 2 bin 390 metre uzunluğunda 39 köprü inşa ettik. 2 bin 202 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice büyük ulaştırma projelerini hayata geçireceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milleti dolarla avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine millet vermiştir. Hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde yüzde 22 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümeye imza attık. Yıl sonunda bu büyümeyi çift haneli rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki bu büyümeden tüm kesimler de hak ettikleri payı alacaktır. Asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 50'nin üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını artıracağız."

Son aylarda döviz kurlarıyla ülke ekonomisi üzerinde karanlık oyunlar oynandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Adeta topyekun bir saldırı gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik model ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması, Türk lirasının değerini artırırken piyasalara, üretime, istihdama, ticarete ve ihracata moral ve motivasyon oldu. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz, bu ülkede değer üretenler, hizmet üretenler için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, açılışın ardından köprüde incelemelerde bulundu.

Programa Vali Fuat Güler, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, protokol üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Karabük, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabük'te köprü açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre         
12:13
Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım         
12:11
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02

Son Dakika Haberleri
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Hayati tehlikesi devam ediyor, duyma kaybı yaşayabilir
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:28:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabük'te köprü açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement