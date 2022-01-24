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Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti - Son Dakika

Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti

24.01.2022 12:41
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Burak Atal, Van Gölü suyundan faydalanarak sabun üretti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Burak Atal, Van Gölü suyundan faydalanarak sabun üretti.

Doğal olarak sodyum klorür (tuz), sodyum karbonat (soda) bulunan Van Gölü suyundan sodyum hidroksit (kostik) ve bıttım yağı da kullanarak sabun üreten Burak Atal, ürettiği sabunun egzama, kaşıntı, sedef, mantar, rozasea (gül) gibi hastalıklara çare olacağını iddia etti. 15 yıldır bu işle uğraştığını dile getiren Atal, "Sabun üretimine 2 aydır başladım. Bu fikir Van Gölü suyu çok şifalı olduğu için aklıma geldi. Egzama, kaşıntı, sedef, mantar gibi hastalıklara çok iyi geldiğinden dolayı Van Gölü suyunu tercih ettim. Daha önce toptancılarıma size Van Gölü suyu gönderelim, bize sabunu yapın diyordum. Ama onlar bize imkansız olduğunu söylediler. Bu fikrimin arkasında durdum ve bu su ile üretime başladım. Ürünüm tuttu" dedi.

İlk olarak Van Gölü'nden suyu aldığını dile getiren Atal, "Önce bunları süzgeçten geçiyorum ve temizliyorum. Bizim suyumuzun 9,5 gibi bir PH değeri var. Doğal meşe odunu külü ile birleştirip harmanlayıp bekletiyoruz. Daha sonra bıttım yağı ile buluşturup güzel bir organik bıttım yağı sabunu ve zeytinyağı sabunu elde ediyoruz. Farklı ürünleri de kullanmak istiyorum. Bunlar keçi sütü, eşek sütü gibi diğer yağları da kullanabilirim. İnşallah elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Risk almaktan hiçbir zaman korkmasınlar"

Risk almayı çok sevdiğini dile getiren Atal, "Ben risk alarak bu işe girdim. Bıttım yağı diğer yağlara oranla çok daha pahalıdır. Örneğin zeytinyağının kilosu 50 ise bıttım yağı 300 TL'dir. Bunun riskini alarak sabun işine girdim. Yaptım, şükür ki sabunumuz da tuttu. Bundan sonra daha bir büyümek ve seri üretime girmek istiyorum. Sabun denildikçe akla Hatay, Safranbolu, Siirt, Mardin gelir. Suyumuz bu kadar güzelken neden biz bunu memleketimize taşımayalım ki. Bu memlekete bunu taşımak istiyorum. Bunun seri üretimine geçmek istiyorum. Seri üretime geçip torbalarla sabun üretmek istiyorum. Van Gölü suyu ile yurt dışına kadar ihraç etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ürünü kullandığını ve iyi geldiğini söyleyen Arif Aydoğan ise herkese tavsiye etti. Aydoğan, " Diyarbakır'dan geliyoruz. Bu sabunu babam bize getirmişti. Kullandık, iyiydi ve faydasını gördük. Bundan dolayı yolum düştü ve yerinde de görmek istedim. Geldim, gördüm ve alıyorum. Saçlarımı biraz daha canlı gösteriyor ve içerisinde kepek kalmıyor. Herkese tavsiye ederim" dedi. - BİTLİS

Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti
Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti

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Van Gölü, Bıttım, Tatvan, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Van Gölü suyundan sabun üretti - Son Dakika Ekonomi


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