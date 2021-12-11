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Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (1)

11.12.2021 11:02
Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (1)

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,55 kazançla 2.035,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.898,62 puanı, en yüksek 2.053,47 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,49 artışla 1.904,82 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,05 kazançla 3.627,79 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,67 değerle 1.504,92 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,54 primle 2.889,00 puana yükseldi.

TAV Havalimanları en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,90 ile TAV Havalimanları oldu. Onu yüzde 20,39 ile Tekfen Holding, yüzde 20,02 ile Türk Hava Yolları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 3,58 ile Gözde Girişim, yüzde 3,32 ile Türk İlaç Serum, yüzde 3,19 ile Verusa Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 20 milyar 321 milyon lirayla Şişecam, 19 milyar 147 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 15 milyar 857 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

???????Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 93 milyar 520 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 93 milyar 16 milyon lirayla Enka İnşaat ve 90 milyar 710 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 artışla 795 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 kazançla 5 bin 260 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,62 değer kazanarak 13,8800 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,72 artışla 15,6800 lira oldu.

Geçen hafta 18,3250 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 kazançla 18,4110 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,61 değer kazanarak 15,0970 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,92, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,95 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,16 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Döviz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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