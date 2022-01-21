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Son dakika haberi... Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla buluşacak - Son Dakika

Son dakika haberi... Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla buluşacak

21.01.2022 17:48
Son dakika haberi... Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla buluşacak

Son dakika haberi... Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktaları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktaları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktalarında Çorum Süt Üreticileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kadın Kooperatiflerinin yanı sıra Halk Et'in ürünleri satışa sunulacak. Hazırladıkları asırlık yöresel lezzetleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlayacak olan kadınlar ayrıca kurdukları internet sitesi ile de dünyanın her noktasına yöresel ürünlerini ulaştırabilecekler.

Buharaevler satış noktası açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın seçim dönemi verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Aşgın, "31 Mart 2019 seçimleri öncesinde 'Hayallerim Var Bu Şehre Dair' isimli bir şiirle hayallerimizi ve hedeflerimizi anlatmıştık. 32 projemizden de bahsettiğimiz bir şiirdi bu şiir. Halkımızla el ele verip o hayallerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi. Başkan Aşgın, "Hanımeli Yöresel" ürün satış noktalarında Çorum Süt Üreticileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kadın Kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin satışa sunulduğunu dile getirdi. Süt ve süt ürünleri ile kadın kooperatifleri tarafından üretilen yöresel ürünlerin Buharaevler, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallesi'nde yaptıkları Hanımeli Yöresel ürün satış noktalarında tüketiciye sunulduğunu söyleyen Başkan Aşgın, "Hanımeli Yöresel satış noktalarında kadınlarımız el emeği, göz nuru ürünlerinden gelir elde ediyor" diye konuştu.

Başkan Aşgın, Hanımeli Yöresel satış noktalarında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Halk Et ürünlerinin de satıldığını söyledi. Dördüncü Hanım Eli Yöresel satış noktasını saat kulesi yanında Velipaşa Hanı'nda açacaklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Hanımlarımız üretmeye devam etsinler. Biz, üretenin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Aşgın, hanimeliyoresel internet adresi üzerinden de kadınların dünyanın her noktasına ürettiklerini ulaştırabileceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Hanımeli Yöresel Ürün satış noktalarının açılış kurdelesi kesildi. Açılışa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, oda ve birlik başkanları ile mahalle sakinleri katıldı. - ÇORUM

Son dakika haberi... Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla buluşacak
Son dakika haberi... Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla buluşacak
Son dakika haberi... Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla buluşacak

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Arı Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla buluşacak - Son Dakika Ekonomi


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