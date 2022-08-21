Son dakika haberleri... Adanalı sanayici Aksöz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adanalı sanayici Aksöz hayatını kaybetti

21.08.2022 09:03
Son dakika haberleri... Adanalı sanayici Aksöz hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Türk tekstilinin duayen isimlerinden biri olan Adanalı sanayici Hilal Atilla Aksöz, hayatını kaybetti.

Türk tekstilinin duayen isimlerinden biri olan Adanalı sanayici Hilal Atilla Aksöz, hayatını kaybetti.

Pamuktan konfeksiyona kadar tekstilin her alanına hakim olan, bu sektörün dev yatırımlarında yöneticilik yapan, yatırımlar kazandıran Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş yıllarından itibaren bölgenin sorunlarının çözümüne önemli katkılar sunan, müteşebbis heyetlerde yer alan, 2010 yılından 2022 yılına kadar Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Hilal Atilla Aksöz, renkli kişiliği ve yardımseverliği ile de tanınıyordu. Adana Tenis ve Dağcılık Kulübü eski başkanı da olan Aksöz'ün ölümü iş dünyasında üzüntüye yol açtı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Aksöz"ün ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederken, "Bölgemizin kuruluşundan bugüne önemli hizmetler veren Hilal Ağabeyimiz, 1990'lı yıllarda bizim firmamızın da bölgede yer almasına öncülük etmişti. Kendisini her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Başımız sağ olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Hilal Atilla Aksöz, 79 yaşındaydı.

Aksöz'ün cenazesi 22 Ağustos Pazartesi günü ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Adana Asri Mezarlığında toprağa verilecek. - ADANA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Adanalı sanayici Aksöz hayatını kaybetti - Son Dakika

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