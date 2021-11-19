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Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'ölüm' iddialarına yalanlama - Son Dakika

Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'ölüm' iddialarına yalanlama

19.11.2021 12:12
Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'ölüm' iddialarına yalanlama

Bir son dakika haberine göre Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS şantiyesinde bir güvenlik personelinin bir işçiyi darp edip ölümüne neden olduğu ve bir işçinin de intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin bilgilerin asılsız olduğunu bildirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS şantiyesinde bir güvenlik personelinin bir işçiyi darp edip ölümüne neden olduğu ve bir işçinin de intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin bilgilerin asılsız olduğunu bildirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada, Akkuyu NGS projesi hakkında medya ve sosyal ağlarda bir dizi iddia yer aldığı hatırlatılarak, "Akkuyu NGS şantiyesinde bir güvenlik personelinin bir işçiyi darp edip ölümüne neden olduğu ve bir işçinin de intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin bilgilerin asılsız olduğunu kamuoyuna duyururuz. Ayrıca, iddia edildiğinin aksine yemekhanelerde alınan sıhhi ve epidemiyolojik tedbirler ile şantiye sahasındaki sağlık ve acil tıbbi bakım merkezleri mevzuat gerekliliklerine tam uygun olup, gerekli tüm donanıma ve yeterli kapasiteye sahiptir" denildi.

Türkiye- Rusya ilişkilerinde tarihindeki en büyük proje olan Akkuyu NGS projesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük altyapı projelerinden biri olması nedeniyle inşaat sürecinin, kamuoyunun ve medyanın sürekli olarak ilgisini çektiği vurgulanan açıklamada, "Ancak son zamanlarda, binlerce Türk vatandaşına istihdam oluşturan projeyle ilgili halkın yanlış bilgilendirilmesi ve proje hakkında bilgi kirliliği oluşturması amacıyla projeyle ilgili asılsız açıklamaların yayılmasında artış görülmektedir. Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında Akkuyu NGS ile ilgili yapılan hükümetlerarası anlaşmada yer alan temel hükümlere ve Türkiye'nin ulusal mevzuatının hükümlerine eksiksiz şekilde uymaktadır. Akkuyu Nükleer A.Ş. için Akkuyu NGS sahası içerisindeki tüm üretim tesislerinde iş gücünün korunması ve güvenlik kurallarına, önlemlerine uyulması koşulsuz önceliktir" ifadelerine yen verildi.

Şirket faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve proje uygulamasının mevcut aşamalarının ve meydana gelen gelişmelerin kamuoyu ile düzenli olarak paylaşıldığı dile getirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi; "Sahada meydana gelen iş kazaları da kapsamlı bir şekilde araştırılmakta ve araştırmaların sonuçlarına göre bu tür durumların önüne geçilmesi için mümkün olan tüm önlemler alınmaktadır. Medyada ve sosyal ağlarda ortaya çıkan ve yukarıda açıklanan vakaların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur." - MERSİN

Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'ölüm' iddialarına yalanlama

Türkiye, İntihar, Nükleer, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'ölüm' iddialarına yalanlama - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'ölüm' iddialarına yalanlama - Son Dakika
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