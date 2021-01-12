Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü

12.01.2021 09:41
Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü

Son dakika haberi: ABD'de süren politik karmaşa ve küresel düzeyde yaygın Covid-19 aşılamalarının yavaş gelişmesine bağlı belirsizliklerle altın fiyatları yeniden yükselirken, petrol fiyatları, artan coronavirus vakalarının yarattığı talep endişeleriyle düştü.

ABD'de süren politik karmaşa ve küresel düzeyde yaygın Covid-19 aşılamalarının yavaş gelişmesine bağlı belirsizliklerle altın fiyatları yeniden yükselirken, petrol fiyatları, artan coronavirus vakalarının yarattığı talep endişeleriyle düştü.

Gedik Yatırım'ın analizinde, altının ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın en kısa sürede açıklayacağı yeni teşvik paketine odaklandığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Dolayısıyla öncesinde temkinli seyrediyor. Geçtiğimiz hafta, 1900 dolar seviyesinin üzerine doğru yükselmesinin ardından piyasalarda Dolar ve ABD hazine tahvillerindeki yükselişin etkisi, altının gevşemesine neden oldu. "Biden'ın açıklayacağını söylediği yeni kapsamlı bir paket ilerleyen günlerde, altının düşüşünü sonlandırıp yeniden yükselmesine neden olabilir. Dolayısıyla paketin detayları bu açıdan önem arz ediyor. "Diğer yandan, ABD'de Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarı Temsilciler Meclisi tarafından Meclise sunuldu. Oylamadan sonra Senato'ya gitmesi bekleniyor."Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.04 düşüşle 55.21 dolar,Batı Teksas yüzde 1.88 düşüşle 51.74 dolar,altın yüzde 0.60 artışla 1,856.34 dolar,gümüş yüzde 1.68 artışla 25.38 dolar,bakır yüzde 2.69 düşüşle 7,845.50 dolar,platin yüzde 2.84 artışla 1,066.26 dolar,paladyum yüzde 0.42 artışla 2,386.30 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 446 liraya, çeyrek altın 733 liraya, Cumhuriyet altını da 2,920 liraya yükseldi.Artan coronavirus vakalarnın "petrolde baskı yarattığı"na dikkat çekilen İntegral Yatırım Menkul'ün analizinde, "Petrol, dünya genelinde aşı kullanımının yaygınlaşmasına rağmen, son günlerde artan Covid-19 vaka sayıları ve mutasyona  uğrayan virüs nedeniyle baskı altında kaldı" denildi ve eklendi: "Geçen hafta yaklaşık yüzde 9.0 yükselen petrol fiyatları dün yüzde 1.0 geriledi. Bu sabah ise sakin seyrini koruyor. Diğer taraftan, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak olan seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden trilyonlarca dolarlık yeni bir teşvik paketi çıkarabilir. Yeni bir teşvik paketi petrol piyasasına pozitif yansıyacaktır. Bu gece TSİ 00.30'da API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları yayınlanacak. Bir önceki hafta 1.7 milyon varil  azalan stokların bu hafta da azalmaya devam etmesi petrol üzerinde olumlu algılanabilir. Forex piyasasında bu sabah WTI'da son geçen işlem 52.16 doları gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.54 dolar seviyesinden geçiyor."


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
ABD'den, İran'ın petrokimya satışına yardım eden 6 şirket ve 20 gemiye yaptırım ABD'den, İran'ın petrokimya satışına yardım eden 6 şirket ve 20 gemiye yaptırım ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Yatırım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İttifak ortağı Mustafa Destici, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı
09:43 İş yeri kundaklamaya çalışan kadına büyük şok! Çakmağı çaktıktan sonraki anı izlemeniz lazım
10:35 Anıtkabir'e giden oyuncu Eda Ece, konuşma yaparken gözyaşlarına boğuldu
10:34 Akşener'den 6'lı masa toplantısı sonrası yeni hamle! Bugün kurmaylarıyla görüşüp basın açıklaması yapacak
10:26 Son Dakika: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu dönemi sona erdi
10:19 Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK merakla beklenen sayıları belirledi
10:08 Maçlar bitmek bilmeyecek! FIFA'dan devrim niteliğinde kayıp zaman kararı
09:59 Son Dakika! Enflasyon şubat ayında yüzde 3,15, yıllık bazda ise yüzde 55,18 oldu
09:49 "Kayıp çocukların hastanelerde olduğunu varsayıyoruz" demişti! Tepki çeken sözleri Bakan Yanık'a canlı yayında soruldu
09:45 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube kanalında paylaşılan video tepki çekti: Ölmüş insan üzerinden para kazanmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2023 11:18:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement