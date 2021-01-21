Son dakika haberleri | Altının ons fiyatı 1,870 doları aştı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Altının ons fiyatı 1,870 doları aştı

Son dakika haberleri | Altının ons fiyatı 1,870 doları aştı
Son Güncelleme: 21.01.2021 09:29

Son dakika haberleri... ABD Hazine Bakan adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine çıktı.

ABD Hazine Bakan adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine çıktı.

Joe Biden'ın Hazine Bakanı olarak seçtiği ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Yellen, kur politikasını rekabet gücü kazanmak için kullanmayacaklarını belirtti ancak güçlü bir dolar istediğine ilişkin açıklama yapmadı.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Planlanan destek paketi ile oluşacak bol likidite ortamının Ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğini algısı da ön plana çıkıyor" denildi.Biden'ın coronavirus krizinden toparlanma için finansal yardımları artıracağına ilişkin beklentilerin artması, bakır fiyatlarını da yükseltti. Bakırın ton fiyatı yeniden 8,000 doları aşarak 8.075 dolar düzeyine yükseldi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.43 artışla 55.84 dolar,Batı Teksas yüzde 0.30 artışla 53.13 dolar,altın yüzde 0.23 artışla 1,874.28 dolar,gümüş yüzde 0.64 artışla 26.00 dolar,bakır yüzde 0.59 artışla 8,041.50 dolar,platin yüzde 0.23 artışla 1,114.91 dolar,paladyum yüzde 0.45 artışla 2,390.48 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 447 liraya, çeyrek altın 738 liraya, Cumhuriyet altını da 2,942 liraya yükseldi.ABD'deki yeni yönetimin, büyüklüğü 1.9 trilyon doları bulan finansal canlandırma paketi uygulayacağı beklentileriyle yükselen petrol fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da 55 dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent petrolün Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına ilişkin beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükseldiği anımsatıldı ve eklendi:

"Petrolde yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda geçtiğimiz hafta test edilen 57.35 dolar seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi Uluslararası Enerji Ajansının küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor."


Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Altının ons fiyatı 1,870 doları aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Altının ons fiyatı 1,870 doları aştı - Son Dakika
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