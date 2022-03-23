Son dakika haberleri | ASELSAN x-ray cihazları Tokat Havalimanı'nda da kullanılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ASELSAN x-ray cihazları Tokat Havalimanı'nda da kullanılacak

23.03.2022 11:32
Son dakika haberleri | ASELSAN x-ray cihazları Tokat Havalimanı'nda da kullanılacak

Son dakika haber: Tokat Havalimanı yeni terminal binasında kullanılacak 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı teslim edildi.

Tokat Havalimanı yeni terminal binasında kullanılacak 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı teslim edildi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu ışığında sivil sahalardaki atılımlarını devam ettiriyor.

Güvenlik amaçlı kullanılan x-ray bagaj kontrol cihazları, havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik önem taşıyor.

ASELSAN'ın yerli ve milli x-ray cihazları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanı'na teslim edildi.

Şirket ile DHMİ arasında 14 Aralık 2020'de "DHMİ 30 Adet Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini ve Tesisi İşi Sözleşmesi" imzalanmıştı.

Açılışı 25 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası'na ASELSAN ve HTR tarafından birlikte geliştirilen ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarından 18 adet teslim edilmişti.

Proje kapsamında Tokat Havalimanı Yeni Terminal Binası'na da 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı verildi. Tokat Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.

ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi gibi kabiliyetler bulunuyor.

"ASELSAN, güven demek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, havalimanlarında aktif olarak kullanılmaya başlanan yerli cihazlar için şunları kaydetti:

"ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla kısa sürede geliştirdiği ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız, ülkemizin pek çok yerinde kullanılmaya başlanacak. Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN'ın milli imzası orada olacak. ASELSAN ismi, güven kelimesiyle birlikte anılmaya devam edecek."

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Günü'nü kutladı TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Günü'nü kutladı Görme engelli judocu kardeşlerin milli forma hayali Görme engelli judocu kardeşlerin milli forma hayali

Tokat Havalimanı, Bağımsızlık, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | ASELSAN x-ray cihazları Tokat Havalimanı'nda da kullanılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ASELSAN x-ray cihazları Tokat Havalimanı'nda da kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement