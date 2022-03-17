Son dakika haberleri... Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

17.03.2022 11:20
Son dakika haberleri... Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 artışla 450, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 14.495 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 artarak 7.325 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazancıyla 6.624 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 artışla 8.407 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,50 primle 24.401 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,2'lik yükselişle 1,1060 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed, dün 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk defa politika faizini yükselterek, enflasyona karşı "agresif" bir plan ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.

Kararların ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelişen koşullara bakacaklarını ve faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmeleri gerekirse bunu yapacaklarını söyledi. Powell, ekonominin çok güçlü ve daha sıkı para politikasıyla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesine mayıs ayında başlanabileceğinin sinyalini verdi.

Öte yandan, BoE'nin bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselteceği öngörülüyor.

Analistler, küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının piyasalarda risk iştahını artırdığını ifade ederek, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü, taraflar arasında devam eden müzakerelerin ise savaşın fiyatlamalar üzerindeki etkisini törpülediğini bildirdi.

Bugün ayrıca, ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğine değinen analistler, müzakerelere ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

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Merkez Bankası, England, Europe, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika


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