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Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"

05.11.2021 11:22
Son dakika haberleri... Bakan Bilgin:

Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"

Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: '(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" - Son Dakika
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