Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" - ANKARA

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: '(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz' - Son Dakika Ekonomi

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