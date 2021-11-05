Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"
05.11.2021 11:22
Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"
Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: '(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz' - Son Dakika Ekonomi
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