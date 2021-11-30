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Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor

30.11.2021 11:52
Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor

Son dakika haberleri: TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, ihracatla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, ihracatla büyümeye devam ettiğini belirterek, " İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" dedi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Ekonomimiz 3'üncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" dedi.


Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor

Mehmet Muş, Türkiye, İhracat, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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