Üye Girişi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi - Son Dakika

8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi

12.11.2021 11:52

Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30, teknoparklar için de 4 kategoride 12 olmak üzere toplamda 42 ödül...

Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30, teknoparklar için de 4 kategoride 12 olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini buldu.

Zirvede konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, insanlığın sanayiyi buhar ve kömüre dayanan üretim sürecinden bugün yapay zekaya, teknolojiye, inovasyona ve bütün bunların hayatı kolaylaştırdığı döngüye getirdiğini söyledi.

Sanayideki tarihsel gelişmelere değinerek, tüm bunların bir ekosistem olduğunu, bu ekosistemin parametleri, paradigmaları olduğunu belirten Altunyaldız, "Bunları yerli yerince kullanabilir ve gerçekten senkronize edebilirseniz, bu senkronizasyonu fikrin, inovasyonun ortaya çıkmasına, modellemesine, teknolojiye ve ticarete dönüştürebilirseniz o zaman bugün dünyanın önde gelen teknoloji firmalarına sahip olmaya başlarsınız. İşte bu ekosistemi oluşturma işi bir fikir, bir tutku, bir adanma işi. Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel yarışta her alanda en üst düzeyde olmasına adanmış bir liderin, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla ülkemizin tüm kesimleri ekosistemin parçası ve destekleyicisi olarak hedefe doğru uyumlu bir şekilde yürümeye başladı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayinde, teknolojide çok önemli yerlere geldiğini vurgulayan Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Çok daha güzel noktalara geleceğimize dönük en ufak bir kuşkum yok. Fikirlerin oluşması, bu fikirlerin modellenebilmesi, modellerin üretime dönüşebilmesi, üretimlerin ticarete dönüşebilmesi, değer zincirinin halkaları. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. İşte bütün bunları oluşturabilmek de tüm parametreleri örtüştürebilmek, iradesini ortaya koyabilmek ve bu iradeyi de birlikte taşıma becerisini ortaya koyabilmektir. Allah'a şükür ülkemiz bu yeteneği yakaladı. Bu iradesi, bu tutkusu var. Buna ilişkin çok yetişmiş bir kadrosu var. Yetenekleriyle ülkemizi geleceğe taşıma tutkusunu yüreğinde hiç söndürmeden taşıyan insanlarımız var. Hep birlikte teknoloji mücadelesinde, yarışında ülkemizi daha iyi yerlerde görmek ve bunların mutluluğunu hep birlikte yaşamak dileğiyle."

Altunyaldız, çok kapsamlı bir patent yasası çıkardıklarını, yasayı uluslararası normlara uygun bir şekilde hazırladıklarını hatırlatarak, bu tür çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Dijital dönüşümle artık gelişmekte olan ülkeler de teknolojiyi üretebilir hale geldi"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Taha Koç da üretilen fikrin doğru bir şekilde ürüne dönüştürülmesinin öneminden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyonda çok büyük bir atılım yaptığına işaret eden Koç, gelinen aşamada bunun sürdürülebilir kılınması gerektiğini, bunun için de Ar-Ge ve inovasyon bilinci ve farkındalığının oluşması gerektiğinin altını çizdi.

Koç, dünyanın salgın döneminden geçtiğini fakat her krizin beraberinde yeni fırsatları da doğurabildiğine dikkati çekerek, "Bunlardan en önemlisi; Haziran 2021'de dünyanın en değerli 100 firması açıklandı. Şunu gördük; Kovid nedeniyle ekonomik daralma olsa bile bu 100 değerli şirketin marka değeri yüzde 42 artarak 7 trilyon dolara ulaştı. Ekonomik daralma olduğu zamanda bile yenilikçi teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona ve dijitalleşmeye yatırım yaparsanız değeriniz her zaman artabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dönüşümün kattığı en önemli özelliklerden birinin de paradigma değişimi olduğunu aktaran Koç, "Eskiden gelişmiş ülkelerin teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği bir uluslararası iş bölümü vardı. Artık bunu kırdık. Dijital dönüşümle artık gelişmekte olan ülkeler de teknolojiyi üretebilir hale geldiler." dedi.

Koç, artık yeni ve yenilikçi teknolojileri, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin içine sokulması gerektiğini kaydetti.

"Geldiğimiz nokta oldukça sevindirici"

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ise bugün Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesinde 8 binden fazla firma olduğunu söyledi.

Gelinen noktanın sevindirici olduğunu dile getiren Macit, "Küresel Yenilik Endeksi gibi pek çok uluslararası endekslerde de bugüne kadarki en yüksek rakamlarımızı aldık. Ancak çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Macit, Milli Teknoloji Hamlesiyle Türkiye'yi hak ettiği noktalara taşıyabilmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak, "Biliyoruz ki bu bir yolculuk, bir durak değil. Dolayısıyla her zaman daha fazlası için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ödüller

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksi'nde sıralamaya giren teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi'nde üst sıralarda yer alan firmaların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2020 yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre, 10 yaş ve üzeri TGB sıralamasında Yıldız Teknik Üniversitesi TGB birinci, Bilkent Cyberpark ikinci, ODTÜ Teknokent üçüncü oldu.

5-10 yaş aralığında gelişmekte olan TGB'ler arasında Teknopark İstanbul, İstanbul Üniversitesi TGB, Ege Teknopark TGB ilk üçte sıralandı. 5 yaşından küçük erken aşama TGB'lerde Bilişim Vadisi, Ankara Teknopark TGB, Konya (İnnopark) TGB zirvede yer aldı. En iyi gelişme gösteren TGB'ler; Konya (İnnopark) TGB, Bilişim Vadisi ve Trabzon TGB oldu.

Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 35 ve altı Ar-Ge personel istihdamı kategorisinde Endoks Enerji ilk sırada yer alırken, onu Yeşilova Holding ve Tirsan Kardan izledi. 36-50 Ar-Ge personel istihdamı sıralamasında Borçelik, Sestek ve Rollmech Automotive yer aldı. 51-75 Ar-Ge Personel istihdamı kategorisinde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ilk sırada yer alırken, onu İdea Teknoloji Çözümleri ve TÜPRAŞ takip etti.

76-250 Ar-Ge personel istihdamı ketegorisinde birinci Kordsa'yı, CMS Jant ve Anadolu Isuzu izledi. 251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı kategorisinde Vestel Elektronik, TOFAŞ ve ASELSAN üst sıralarda yer aldı.

En fazla yeni Ar-Ge personeli istihdamı sıralamasında ise ASELSAN birinci olurken, BAYKAR Makina ikinci, TUSAŞ üçüncü oldu.

Tasarım Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre ise 15 ve altı tasarım personeli istihdamı kategorisinde Atasan Metal, Era Elektronik, Tkare Makine sıralamaya girdi. 16-20 tasarım personeli istihdamı sıralamasında ilk sırada yer alan Ünsa Madencilik'i, Eko Endüstri Kalıp ile Hpp International Turkey takip etti. 21 ve üzeri tasarım personeli istihdamı sıralamasında Sanem Plastik, Erginoğlu Çalışlar Mimarlık Tron Elektronik ilk üçte yer aldı.

En Fazla Yeni Tasarım personeli istihdamı kategorisinde ise Rem Mimarlık birinci, Enka İnşaat ikinci, Koton Mağazacılık üçüncü sırada yer aldı.

Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan Kıvırcık, Tahsin Tarhan, Abdurrahman Başkan ve Ayhan Altıntaş ile AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin temsilcileri katıldı.

8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi
8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi

Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, Patent, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz 13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hırsızlık mağduru Neymar, sosyal medyada yana yakıla yardım istedi 12:30 Hırsızlık mağduru Neymar, sosyal medyada yana yakıla yardım istedi Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı 12:08 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 12:03 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu

Son Dakika Haberleri
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den siyasete gireceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den siyasete gireceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den siyasete gireceğini açıkladı         
13:51
Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor         
13:29
Çoban dağda gezerken buldu! İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş Çoban dağda gezerken buldu! İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş         
13:04
Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu         
12:31
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt         
12:04
Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi         
12:02
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı         
11:28
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: 8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement