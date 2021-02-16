Son dakika haberleri: Bitcoin'de yeni zirve 49,708.58 dolar-2 - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bitcoin'de yeni zirve 49,708.58 dolar-2

Son dakika haberleri: Bitcoin'de yeni zirve 49,708.58 dolar-2

16.02.2021 08:50

Bir son dakika haberine göre Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel finans piyasalarının en büyüklerinden Morgan Stanley'in yatırım yapmayı gündemine aldığına ilişkin haberlerin ardından 49,708.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel finans piyasalarının en büyüklerinden Morgan Stanley'in yatırım yapmayı gündemine aldığına ilişkin haberlerin ardından 49,708.58 dolarlık yeni zirveyi görerek, bir süredir gündemde olan "50,000 dolar" sınırına bir adım daha yaklaştı.

Son 24 saat içinde 46,451.15 ve 49,708.58 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.03 artışla 49,526.15 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 7.31 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 45 milyar dolarlık tırmanışla 874 milyar dolardan, 919 milyar dolara yükseldi.Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, yeni günün erken saatlerinde ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi 24 saatte yaklaşık 93 milyar dolar artışla 1 trilyon 412.56 milyar dolardan, 1 trilyon 505.26 milyar dolara tırmandı.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 6 birimin değeri düşerken, bunlardan da yalnızca bir tanesi ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 8,472 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,840 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 211 milyar dolardan, 199 milyar dolara geriledi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Morgan Stanley Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünüyor" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "Finans dünyasının devlerinden olan bankanın (Morgan Stanley) Counterpoint Global birimi, kripto paranın uygun bir seçenek olup olmadığına karar verdikten sonra yatırımcıları faydalanabilecek. Yaşanan yükseliş ve artan talep, Bitcoin'e olan ilginin giderek artmasına ve finans devlerinin de konuyu göz ardı etmesine engel oluyor."Ethereum balinaları harekete geçti. En büyük ilk 100 Ethereum cüzdanında ciddi bir düşüş yaşandı. Cüzdanların içerisindeki ETH miktarı son 27 ayın en düşük seviyesinde ilerliyor."Rus lidere 30 milyon dolar değerinde Bitcoin bağışı yapıldı. Alexey Navalny'e gönderilen Bitcoin bağışı ise 2020 yılı bağışını ikiye katladı."Dogecoin iki yıldan sonra ilk defa güncelleme alacak. Elon Musk dahil bir çok ünlünün markajında olan Dogecoin'in lider geliştiricisi Ross Nicoll, ölçeklendirme sorunu için düğmeye basacak. Yanı sıra ekip, Bitcoin Core'de yapılan güncellemeleri Dogecoin'e uyarlamaya çalışacak.

"Hafta içerisinde ATOM'da Stargate güncellemesi yapılması planlanıyor. Cosmos, kullanıcıları için, birçok uygulama ile çalışması hedeflenen bir blokzincir ağı geliştirecek. Uzun zamandır Cosmos yatırımcıları tarafından beklenen güncelleme kripto para birimi için büyük bir adım olacak. Güncelleme için belirlenen tarih ise 18 Şubat 2021." (Tablo)


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Morgan Stanley, Bitcoin, Finans, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Bitcoin'de yeni zirve 49,708.58 dolar-2 - Son Dakika


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