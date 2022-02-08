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Son dakika haberleri! Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

08.02.2022 13:04
Son dakika haberleri! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 2.003,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 2.003,37 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,78 puan değer kazanarak 2.003,37'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,13 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile iletişim oldu.

Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve artan jeopolitik risklerle küresel piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini söyledi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Londra'daki temaslarına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu, veri takviminde ise ABD'de dış ticaret verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.030 seviyesinin direnç, 1.980 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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