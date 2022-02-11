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Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı

11.02.2022 18:47
Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,52, altının gram satış fiyatı yüzde 1,27 değer kazandı, avro/TL yüzde 0,67, dolar/TL yüzde 0,40 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,52, altının gram satış fiyatı yüzde 1,27 değer kazandı, avro/TL yüzde 0,67, dolar/TL yüzde 0,40 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.908,57, en yüksek 2.054,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,52 artarak 2.051,05 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 kazanımla 795,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 artışla 5.326,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.287,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.304,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 değer kaybederek 13,4920 liraya, avro da yüzde 0,67 azalarak 15,3810 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,93 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

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Yatırım Fonları, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika Ekonomi


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