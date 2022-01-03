Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık. 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firmalarımızın sayısı 101 bin 386'ya çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık. 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firmalarımızın sayısı 101 bin 386'ya çıktı"

-"2021 yılında dış ticaret hacmimiz 496,7 milyar dolara ulaştı"

-"2021 yılında Dış Ticaret açığı yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi. Bu oranın 2000 yılında sadece yüzde 51 olduğu dikkate alındığında Türkiye ekonomisinin bizim dönemimizde kaydettiği ilerleme çok daha iyi anlaşılacaktır"

-"Muhalefet bu işten anlamaz. Onların derdi başka. Bizim derdimiz aşk. İhracat ihracat ihracat"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenen programda 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.