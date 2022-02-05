Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları

İş dünyası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajlarını paylaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah acil şifalar versin." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabında yaptığı mesajında, Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah acil şifalar versin." ifadelerine yer verdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm hastalarımızla birlikte acil ve kolay şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise paylaşımında "Çok geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. Size ve kıymetli eşiniz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum." temennisinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan sizlere ve eşiniz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye, MÜSİAD ailemiz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim Şafi isminin hürmetine sizlere şifalar ihsan eylesin. Milletimizin ve mazlumların duası sizinledir."

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın mesajında "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz. Rabbim en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı nasip eylesin. Kardeşlerinizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye Rabbimden acil şifalar diliyorum." temennisinde bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ise paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, yüce Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.