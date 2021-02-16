BIST 100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 6.92 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.45 artışla 1,569.45 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.47, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.37 artıdaydı.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor. Birleşik Krallık'ın koronavirüs aşılamalarındaki artan hızına bağlı olarak kısıtlamaların beklenenden erken gevşetilebileceği beklentisiyle, sterlin dolar karşısında 2018 Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyi olan 1.3946 dolara çıkarken, euro da yüzde 0.2 artışla 1.2150 doları aştı.

TCMB ) Başkanı Naci Ağbal 'ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında "erken bir faiz indirimi yapılmayacağı"na ilişkin söylemleri lirayı destekledi. Dolar, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.92 liraya, euro da 8.40 lira ile 8.50 liranın altına geriledi.Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nın verilerine göre 2020 Ocak ayında 21.5 milyar lira fazla veren bütçe 2021 Ocak ayında 24.15 milyar lira açık verdi. Bütçede faiz dışı açık bu yıl Ocak'ta 2.21 milyar TL olurken, geçen yıl aynı dönem faiz dışı fazla 34.2 milyar lira düzeyindeydi.Bakanlık verilerine göre Ocak ayı bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 113.8 milyar liraya yükselirken, faiz dışı giderler yüzde 4.4 artışla 91.8 milyar liraya yükseldi. Faiz giderleri de yüzde 72.2 artışla 21.9 milyar liraya çıktı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9131 lira ve en yüksek 6.9661 lirayı gördükten sonra, 6.92 – 6.93 lira aralığında,euro en düşük 8.3877 lira ve en yüksek 8.4620 lirayı gördükten sonra, 8.40 – 8.41 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6339 lira ve en yüksek 9.7168 lirayı gördükten sonra 9.64 – 9.65 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21257 - 1.21502 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21382 düzeyindeydi. Ziraat Bankası 'nın günlük bülteninde, "Aşı uygulanan kişi sayısının artmasıyla ekonomik toparlanmanın hızlanacağı beklentisiyle hisselerde yukarı yönlü hareket görürken, düşük faiz oranı beklentileri de risk iştahını artırmakta. Salgına ilişkin gelişmeler de izleniyor" denildi. ABD'deki vaka sayısında düşüş görülürken, Birleşik Krallık'ta aşılamanın arttığı vurgulanan bültende, "Çin piyasaları bugün de kapalı. ABD'de Joe Biden yönetimi teşvik paketi için çalışmalarına devam ediyor ve teşvik paketine yönelik umutlar artıyor. Bugün yurt içinde Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi hariç önemli bir veri akışı bulunmuyor ve yurt içinde Hazine'nin tahvil ihaleleri izlenecek" denildi.Küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimser gelişmenin sürdüğü belirtilen TSKB günlük bülteninde şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri akışı karışık bir tablo ortaya koyarken, aşılama faaliyetlerindeki ilerleme riskli varlıkları destekliyor. "ABD piyasalarının kapalı olduğu dün küresel ölçekte hisse senetleri yükseldi. Ham petrol fiyatlarında küresel toparlanma iyimserliği ve arz-talep dengesine yönelik gelişmeler yükselişin sürmesine yol açıyor. "ABD başta olmak üzere pek çok ülkedeki soğuk hava enerji talebini desteklerken, Yemen 'deki gelişmeler ve Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının sürmesine neden oluyor.

"Öte yandan, diğer finansal varlıklardaki iyimserlik altın fiyatlarında sınırlı da olsa gerilemeye yol açtı."