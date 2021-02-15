Son dakika haberleri... Dolar 7.02 lira, euro 8.52 lira, sterlin 9.76 lirada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Dolar 7.02 lira, euro 8.52 lira, sterlin 9.76 lirada

Son dakika haberleri... Dolar 7.02 lira, euro 8.52 lira, sterlin 9.76 lirada

15.02.2021 09:29

Son dakika ekonomi haberi: Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor.

Cari işlemler açığı, Aralık'ta yıllık bazda 473 milyon dolar artarak 3 milyar 210 milyon dolara yükseldi ve 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,526 ve 1,548 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.46 düşüşle 1,538.44 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19, BIST Mali Endeks yüzde 0.34, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.56 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0101 lira ve en yüksek 7.0383 lirayı gördükten sonra, 7.02 – 7.03 lira aralığında,euro en düşük 8.4932 lira ve en yüksek 8.5534 lirayı gördükten sonra, 8.52 – 8.53 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7261 lira ve en yüksek 9.7759 lirayı gördükten sonra 9.76 – 9.77 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21165 - 1.21405 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21379 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı günlük bülteninde şöyle denildi: "Risk iştahı genel olarak gücünü korusa da geçen hafta alım iştahının bir miktar zayıflama kaydettiği ve endekste yurt dışı hisse piyasalarında dalgalı seyrin etkili olduğu görüldü."BIST-100 Endeksi 1,550 üzerindeki seviyeleri test etmesine karşın 1,550 üzerinde bir kapanış gerçekleştiremedi. "Teknik indikatörlerde yorulma ve zayıflama emareleri görülürken, haftanın son işlem gününde endekste satıcılı bir görünüm etkili oldu. 1,550 seviyesi üzerinde günlük bazda kapanışlar görülmediği ve bu seviye üzerinde tutunmanın teyidi alınmadığı sürece temkinli duruşun korunması gerektiğini düşünüyoruz. 1,550 üzerinde zirvenin bulunduğu 1,582 direnç olarak izlenebilir. "Geri çekilmelerde ise 1,525 – 1,519 aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor."


Kaynak: DHA
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Merkez Bankası, Sterlin, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Dolar 7.02 lira, euro 8.52 lira, sterlin 9.76 lirada - Son Dakika


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