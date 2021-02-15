Son dakika haberleri... Dolar 7.02 lira, euro 8.52 lira, sterlin 9.76 lirada

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor.

Cari işlemler açığı, Aralık'ta yıllık bazda 473 milyon dolar artarak 3 milyar 210 milyon dolara yükseldi ve 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.