Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, "Önemli bir toplantı gerçekleşti. Özellikle döviz kurundaki düşüş eğilimi ve kripto paralar gündeme geldi. Yeni modelle ilgili geri bildirimlerin de alındığı bir toplantı oldu. Bunlarının sayısının artarak devam etmesinde fayda var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Ekonomistler toplantı çıkışında basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Dirican, önemli bir toplantının gerçekleştiğini belirterek, "Özellikle döviz kurundaki düşüş eğilimi ve kripto paralar gündeme geldi. Yeni modelle ilgili geri bildirimlerin de alındığı bir toplantı oldu. Bunların sayısının artarak devam etmesinde fayda var. Sağlıklı iletişimin yapılması ve tüm tarafların doğru bilgilendirilmesi sağlıklı bir finansal piyasa açısından çok önemli. Her şey açık ve samimi şekilde konuşuldu, en önemlisi gerekli cevaplar verildi ve Cumhurbaşkanımız tek tek dinledi ve not aldı." şeklinde konuştu.

Toplantıların devam edeceğini belirten Dirican, şunları söyledi:

"Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin çok yakında meclise geleceği söylendi ki bu anlamda halkımızın da büyük bir ilgisi ve beklentisi olduğu hepimizin malumu. ve o anlamdaki bildirimler de alındı. Bunun özellikle finans merkezi ve Türkiye ekonomisinin gelişimi anlamında ürün çeşitliliği anlamında da bir kazanım şekline nasıl dönüşebileceği konuşuldu. İhtiyaçlar, gereksinimler, eleştiriler ve çözüm önerileri her türlü boyutuyla iletildi. Bunlar dediğim gibi not alındı. Verimli bir toplantıydı ve devamı geldikçe de sanıyorum hepimiz için kazanımlar bu anlamda daha hızlı bir şekilde hayata geçecektir."

"Çok açık bir şekilde net mesajlar verildi"

Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar da basın mensuplarına toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız yeni ekonomi modelinin ana hatlarını anlattı. Zaten canlı yayında da açık olan kısmını izlediğiniz gibi Türkiye ekonomisinin bu yeni modelle nereye getirilmek istendiğiyle ilgili çok açık bir şekilde net mesajlar verdi." ifadelerini kullandı.

Toplantıda akademisyenlerin ve gazetecilerin görüş ve önerilerinin dinlediğine vurgu yapan Acar, şunları kaydetti:

"Programın ana teması yeni açıklanan ekonomi programı modelinin Türkiye'yi getireceği noktanın orta gelir tuzağından, çıkarılması olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin ekonomisinin kur spekülasyonlarıyla değerlendirilmeyecek kadar derin bir ekonomi politikasına sahip olduğu anlatıldı. Türkiye'nin temel dinamiklerinin neler olduğuna ilişkin bilgi verildi. Türkiye'nin uluslararası piyasadaki saygınlığını, temel ekonomik büyüklüklerindeki fotoğrafı anlatıldı. Türkiye ekonomisinin temel büyüklüklerinin pandemide göstermiş olduğu büyüme başarısından bahsedildi. Türkiye sanayisinin geldiği noktayı, istihdamı ve ihracattaki başarı anlatıldı. Makro ekonomik büyüklüklerin daha ileriye götürülmesi noktasında atılacak adımların detayları özetlendi."

"Sorular çerçevesinde bazı riskler gündeme geldi"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege Yazgan ise "Kripto paralar da gündeme geldi ama tartışmaların odaklandığı yer aslında döviz kurunun ve yeni ekonomik programın nasıl devam edeceği üzerineydi. Sorular oldu ve o sorular çerçevesinde bazı riskler gündeme geldi. Programın devamı ve öngörülerle ilgili." ifadelerini kullandı.

Yazgan, şunları söyledi:

"Burada önemli olan tabii döviz kurunun belli bir düzeye gelmesi ve o düzeyde istikrar kazanması. Ekonomi yönetiminin de 3 aşağı 5 yukarı bu kur istikrarı konusundaki yaklaşımı da bir istikrarın kazanılması gerektiği yönünde ama zamanla kazanılacağı şeklinde. Cari işlemler fazlası da hedefleniyor. Proje kredilerinin kullanımı konusunda da dikkatli olunması gerektiği konuşuldu ve buna cevaplar verildi. Genel olarak uygulanan bu politikayla ilgili ilerde ne riskler getirebilir görüşlerine karşı ekonomi yönetimi hem dinledi hem not aldı hem de cevap verildi. Çoğunlukla paylaşılan görüş de bu yönde ve belli bir süre sonra da bu döviz korumalı hesaplı politikanın daha sakinleşeceği zaman yerinden kaldırılacağı yönünde. Bir süre daha rüzgarın dinmesi beklenecek ama genel yönde bu politikalar devam edecek. Enflasyonun da buna paralel düşmesini bekliyoruz."