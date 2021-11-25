Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve...
25.11.2021 11:23
Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve Haziran-Temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak İnşallah."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve Haziran-Temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak İnşallah." - ANKARA
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