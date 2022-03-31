Son dakika haberleri... Freezone'lu gençlere garanti GB kazanma fırsatı Yanımda'da - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Freezone'lu gençlere garanti GB kazanma fırsatı Yanımda'da

31.03.2022 13:24
Son dakika haberleri... Freezone'lu gençlere garanti GB kazanma fırsatı Yanımda'da

Son dakika haberi: Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile genç müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunmaya devam ediyor.

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile genç müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunmaya devam ediyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone'lular, Hediye Çarkı'nda her hafta ilk çevirme haklarına ek GB garantili ikinci bir çevirme hakkı daha elde edecek.

Vodafone Yanımda uygulamasındaki Hediye Çarkı'nı bir ay boyunca art arda toplam 8 kez çeviren tüm FreeZone'lular, bulundukları tarifeye göre toplamı en az 5 GB'dan 15 GB'a kadar değişen GB garantili hediyeler kazanacak.

İnternete ek olarak, FreeZone'lular ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda hediye çeklerine ve çeşitli markalarda indirimlere Hediye Çarkı'nı çevirerek ulaşabilecek.

"Yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FreeZone çatısı altında genç müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalıklı ve uygun maliyetli teklifler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, hem mevcut hem de yeni gelen müşterilerimizi kapsayan yeni bir fayda geliştirdik. FreeZone güzellikleri kapsamında sunduğumuz bu faydayla genç müşterilerimize tarife haklarına ek olarak Hediye Çarkı'nı her hafta bir yerine 2 kez çevirme fırsatı sunarken, ikinci çevirmesinde tüm FreeZone'lulara GB garantili hediyeler kazanma fırsatı tanıyoruz. Bu yeni faydayı sadece FreeZone'lulara özel hazırladığımız yeni Hediye Çarkı kullanıcı arayüzü ile sunuyoruz. Vodafone FreeZone olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Vodafone FreeZone'un Hediye Çarkı ile sunduğu yeni faydası kapsamında kampanya süresi boyunca Vodafone Red tarifelerindeki FreeZone'lular toplam en az 15 GB, diğer faturalı tarifelerdeki FreeZone'lular toplam en az 10 GB, faturasız FreeZone'lular ise toplam en az 5 GB mobil internet kazanacak. Örneğin, 20 GB'lık Red tarifesindeki FreeZone'lular bir ay boyunca art arda toplam 8 kez Hediye Çarkı'nı çevirdiklerinde minimum 15 GB kazanıp toplamda en az 35 GB internet kullanabilecek.

Kampanya, halihazırda Vodafone FreeZone müşterisi olan gençlerin yanı sıra Vodafone FreeZone'a yeni gelen gençleri de kapsayacak ve 24 Nisan 2022'ye kadar geçerli olacak.

Dijitalde ilk 3 ay yüzde 30 ek indirim

Vodafone, FreeZone faydalarını daha fazla gence ulaştırmak amacıyla, 26 yaş altı tüm müşterilerine tarifeden bağımsız olarak FreeZone avantajlarını sunmaya başladı. Bu kapsamda, Vodafone'a gelen gençlere, hangi tarifeye gelirse gelsin, dijitalde ilk 3 ay yüzde 30 ek indirim sunuluyor.

SOS özelliği sayesinde yeni gelen tüm gençlere ayda bir kez 1 gün boyunca sınırsız internet hakkı sağlanıyor. Gençler, tarifelerine ek sınırsız WhatsApp, TikTok ve gaming faydasına da sahip oluyor.

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İnternet, Vodafone, Türkiye, gençlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Freezone'lu gençlere garanti GB kazanma fırsatı Yanımda'da - Son Dakika


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