Son dakika haberleri | Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretmeye başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretmeye başladı

09.04.2022 13:14
Son dakika haberleri | Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretmeye başladı

Son dakika haberlerine göre Ankara Kahramankazan Belediyesi'nin, hizmet ve projelerinde kullanacağı, ayrıca piyasaya da satacağı beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için kurduğu KazanBelBeton şirketi faaliyete başladı.

Ankara Kahramankazan Belediyesi'nin, hizmet ve projelerinde kullanacağı, ayrıca piyasaya da satacağı beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için kurduğu KazanBelBeton şirketi faaliyete başladı.

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda, hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullanacağı beton ve beton ürünlerini kendisi üretmek için KazanBelBeton şirketini kurdu. KazanBelBeton'un, belediyeye ait 22 dönümlük arazi üzerine kurulan beton ve beton ürünlerini üreteceği beton santralinin kurulum çalışmaları tamamlandı. KazanBelBeton, ilk etapta üretilen betonları taşıyacağı 5 adet mikser aracı ile bu betonların dökümünde kullanılacak 1 adet pompa aracını da satın alarak bünyesine kattı. KazanBelBeton beton santralinin tamamlanması ve araç filosunun kurulmasının ardından üretime başladı. Santralde ilk etapta saatte yaklaşık 120 metreküplük bir beton üretimi yapılıyor. Üretim kapasitesinin önümüzdeki günlerde artırılması hedefleniyor. Kahramankazan Belediyesi, burada ürettiği betonu kendi proje ve hizmetlerinde kullandığı gibi piyasaya da satmaya başladı. Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak belediyeye gelir sağlamış oluyor. Santralde daha sonra ise betonun yanı sıra beton parke ve beton asfalt imalatı da yapılmaya başlanacak.

"Gelir getirecek projelere imza atıyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, faaliyete geçen beton santralinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oğuz, belediyelerine gelir getirecek örnek projelere imza attıklarını belirterek, "Daha önce de Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı veren KazanBelNet şirketini kurmuştuk. Hamdolsun internet şirketimiz hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Şimdi de kendi betonumuzu ürettiğimiz KazanBelBeton'u kurduk. Burada da yine hem istihdam sağlıyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz. Belediyemiz böylece hem tasarruf ederken hem de belediyemize önemli bir gelir kaynağı kazandı. KazanBelNet ve KazanBelBeton'la belediyemizin bütçesinin üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberleri | Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretmeye başladı
Son dakika haberleri | Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretmeye başladı

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Kahramankazan, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretmeye başladı - Son Dakika


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