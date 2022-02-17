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Son dakika haberleri... OPPO, Hasselblad ile stratejik ortaklığını duyurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri... OPPO, Hasselblad ile stratejik ortaklığını duyurdu

17.02.2022 12:28
Son dakika haberleri... OPPO, Hasselblad ile stratejik ortaklığını duyurdu

Son dakika haberlerine göre Oppo, amiral gemisi Find serisinin kamera teknolojilerini birlikte geliştirmek üzere kamera üreticisi Hasselblad ile üç yıllık ortaklık yaptığını duyurdu.

Oppo, amiral gemisi Find serisinin kamera teknolojilerini birlikte geliştirmek üzere kamera üreticisi Hasselblad ile üç yıllık ortaklık yaptığını duyurdu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, iki marka, Hasselblad Camera for Mobile'da gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimi yaratmak için renk bilimindeki büyük buluşlara odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Ürün Sorumlu su Pete Lau, "OnePlus ve Hasselblad'ın geçtiğimiz yılki iş birliğinin başarısını takiben, ortaklığın yeni bir gelişim aşamasına girdiğini ve dünya çapında daha fazla kullanıcıya efsanevi Hasselblad mobil görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarma şansı verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kamera renk performansı her zaman OPPO'nun odak noktası ve Hasselblad'ın DNA'sının bir parçası oldu. Hasselblad Camera for Mobile'ın geleceğini birlikte keşfedebileceğimiz için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Oppo'nun kusursuz bir akıllı telefon yaratmasında en önemli stratejilerin başında en iyi mobil fotoğrafçılık deneyimi sunabilen üst düzey görüntüleme sistemleri oluşturmak geliyor. Oppo'nun kendi tasarımı olan ilk üstün teknoloji görüntüleme NPU'su MariSilicon X'in piyasaya sürülmesinin ardından Oppo, Hasselblad ile yaptığı iş birliğiyle dünya çapında bir fotoğrafçılık deneyimi yaratmayı hedefliyor.

Oppo ve Hasselblad, kullanıcılara daha doğal renkler sunmak ve gelişmiş görüntüleme çözümlerini daha da geliştirmek için birlikte çalışacak. Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu'ndan yararlanan Oppo, portre fotoğrafçılığına mümkün olan en doğal ten tonunu getirmeyi de amaçlıyor.

"OPPO | Hasselblad Camera for Mobile", ilk olarak 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak olan Oppo'nun amiral gemisi Find X serisinin yeni neslinde tanıtılacak.

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Oppo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... OPPO, Hasselblad ile stratejik ortaklığını duyurdu - Son Dakika Ekonomi


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