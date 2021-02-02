Son dakika haberleri! Petrol yükseldi, altın ve gümüş düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da 55 Dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent Petrol, Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükselişini korumayı sürdürüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Petrol'de yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda, 13 Ocak tarihinde test edilen 57.35 dolar seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor. Geçen haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki fiyatlamaları ve haber akışlarını takip etmeyi sürdüreceğiz" denildi.