Son dakika haberleri: Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı

30.03.2022 17:56
Son dakika haberleri: Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı

Son dakika haber: Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da katıldı.

Toplantıda konuşan Kaldırım, programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım, ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.

Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke. Ticaret yapmak ve diğer ülkelere ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç çıktılarının olması lazım. Karşılıklı analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var, onları nasıl değerlendiririz ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım."

"Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"

Başkan Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve yaptıkları çalışmalara değindi.

Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde çok daha güzel şeyler olacağına ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.

TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey yaparsak bu alanlar bizim olur. Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat açılabilir çünkü Türk iş adamları kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş dünyasının dışa açılma zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik hem de yatırım açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek istediklerini kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Sakarya, Nijerya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı - Son Dakika


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