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Son dakika haberleri: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez... - Son Dakika

Son dakika haberleri: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez...

27.01.2022 11:12
Son dakika haberleri: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez...

Son dakika haberi: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır. Yaklaşık bireyseller ve kurumsallar 2 milyar 250 milyon dolar civarında bir satış gerçekleştirerek kuru oldukça düşük bir seviyeye getirmiştir." - ANKARA

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Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: '20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez... - Son Dakika
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