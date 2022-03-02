Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,4 artarak 20 milyar 3 milyon dolara, ithalatı da yüzde 45,6 yükselişle 28 milyar 99 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığının şubat ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,4 artarak 20 milyar 3 milyon dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da bu dönemde yüzde 45,6 artarak 28 milyar 99 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret hacmi yüzde 36,5 artışla 48 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 141,9 artışla 8 milyar 96 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,2 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,3 puan artarak yüzde 95,4'e çıktı.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1 milyar 785 milyon dolarla Almanya (yüzde 19,5 artış), 1 milyar 298 milyon dolarla ABD (yüzde 41,9 artış) ve 1 milyar 98 milyon dolarla İngiltere (yüzde 14,4 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,1 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da sırasıyla 8 milyar 395 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 517 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve 2 milyar 647 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat yüzde 32,2 artış ve 10 milyar 257 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken bunu sırasıyla 7 milyar 472 milyon dolarla "tüketim malları" ve 2 milyar 125 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Şubatta sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla yüzde 94,4 ile imalat sanayisi, yüzde 3,4 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü, yüzde 1,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe oldu.

İthalat verileri

Şubatta en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla 3 milyar 801 milyon dolarla Rusya (yüzde 123,7 artışla), 3 milyar 177 milyon dolarla Çin (yüzde 41,8 artışla) ve 1 milyar 840 milyon dolarla Almanya (yüzde 8,1 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 51,9 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla 7 milyar 563 milyon dolarla Avrupa Birliği, 6 milyar 776 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 252 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Aynı dönemde, sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla yüzde 67,7 ile imalat sanayisi, yüzde 24,3 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, yüzde 3,8 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe hesaplandı.

Şubatta BEC sınıflamasına göre, en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 60,8 artışla 23 milyar 311 milyon doları buldu. Söz konusu grubu sırasıyla 2 milyar 712 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 64 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

Ocak-şubat döneminde ihracat yüzde 21,4 arttı

GTS kapsamında ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 21,4 artarak 37 milyar 590 milyon dolar, ithalat yüzde 49,7 artarak 55 milyar 947 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 36,9 yükselerek 93 milyar 537 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret hacmi yüzde 36,9 artışla 93 milyar 537 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 186,3 artışla 18 milyar 357 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,2 olarak hesaplandı.